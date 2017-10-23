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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Под Ростовом прошли учения экипажей вертолетов «Терминатор»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» авиационного соединения армейской авиации Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, нанесли ракетный удар по бронетехнике условного противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

Зачетные упражнения выполнялись в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год. Всего были задействованы около 20 экипажей.

«В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО “противника” с подавлением его радиолокационных средств», — сказал собеседник агентства.

По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением управляемых ракет и пушечного вооружения.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с целью маскировки используя рельеф местности. Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения. Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.

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