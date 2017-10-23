Под Ростовом прошли учения экипажей вертолетов «Терминатор»

Источник: РИА Новости

Зачетные упражнения выполнялись в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год. Всего были задействованы около 20 экипажей.

«В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО “противника” с подавлением его радиолокационных средств», — сказал собеседник агентства.

По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением управляемых ракет и пушечного вооружения.