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13:44 (мск), источник: ТАСС

Ученые: старшие братья и сестры обладают наилучшими шансами пробиться в начальники

СТОКГОЛЬМ, 23 октября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Ученые из Упсальского университета провели исследование, предметом которого стали карьерные и жизненные предпосылки родных братьев и сестер в зависимости от очередности появления на свет. Об этом сообщает телеканал SVT.

Авторы проекта пришли к выводу, что перворожденные обладают наилучшими шансами пробиться в начальники, в то время как младшие тяготеют к индивидуальному предпринимательству. При этом вероятность появления у них психических заболеваний больше, чем у старших братьев и сестер. Последнее обстоятельство объясняется тем, что как правило родители уделяют младшим детям меньше внимания, в меньшей степени замечают их рискованное поведение и своевременно не занимаются их болезнями.

Что касается перспектив успеха в жизни, то шансы первых детей в семье выйти на руководящие позиции на 30% выше, чем третьих. Это объясняется тем, что у последних социальные навыки, такие, как выносливость, стрессоустойчивость, способность работать в группе, лидерские качества, бывают хуже, чем у первых.

«Все эти параметры социальных навыков у младших детей оказываются хуже, — говорит научный сотрудник Упсальского университета и автор части доклада “Рожденный стать начальником” Бьёрн Экерт. — Те, у кого социальные качества низкого уровня, имеют больший шанс стать безработными и имеют меньший доход».

При этом, по утверждению авторов исследования, у младших есть и положительные моменты. Так, младшие сестры чаще становятся творческими людьми, а младшие в целом — индивидуальными предпринимателями. Впрочем, это также может объясняться, что всем им бывает труднее найти работу по обычным, наиболее распространенным профессиям.

«Чем ниже возрастная ступень детей в семье, тем больше опасность, что они окажутся в больнице из-за разных проблем со здоровьем», — рассказывает одна из авторов другой части доклада «Очередность рождения и детское здоровье», научный сотрудник Упсальского университета Хелена Свалерюд.

По ее словам, что касается самого появления на свет, то у перворожденных детей состояние бывает как правило хуже, чем у их младших братьев и сестер, а вероятность оказаться в больнице выше. Причина — организм первородящей матери еще не так подготовлен к рождению ребенка, как при последующих родах.

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