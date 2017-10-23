Челябинка заплатила миллион рублей за свободу передвижения
Более миллиона рублей наличными принесла судебным приставам челябинка, чтобы отменить ограничение выезда за границу, где она планирует встретить Новый год.
Более миллиона рублей наличными принесла судебным приставам челябинка, чтобы отменить ограничение выезда за границу, где она планирует встретить Новый год.
Исполнительное производство в отношении велось в межрайонном специализированном отделе по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области.
Женщина знала о своем долге, но ждала, когда же в отношении нее будет применено принудительное исполнение.
«Когда-то она брала кредит в банке, но кредитная организация прекратила деятельность, и долг был передан в Агентство по страхованию вкладов. Но заемщица не спешила исполнять свои обязательства по договору, дожидаясь появления своих данных в списке должников Банка данных исполнительных производств на сайте судебных приставов», — сообщили в
Возбудив исполнительное производство, приставы направили должнице уведомление, которое женщина проигнорировала, а затем установили, что ни денежных средств на счетах, ни имущества у нее нет.
В отношении должницы было вынесено постановление об ограничении выезда за рубеж, а вскоре и она сама появилась в отделе. Она пояснила, она увидела свою фамилию в Банке данных исполнительных производств и сразу же пришла с деньгами. Один миллион 8 тысяч рублей были внесены наличными в кассу отдела.