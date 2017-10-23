Челябинка заплатила миллион рублей за свободу передвижения

Исполнительное производство в отношении велось в межрайонном специализированном отделе по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области.

Женщина знала о своем долге, но ждала, когда же в отношении нее будет применено принудительное исполнение.

«Когда-то она брала кредит в банке, но кредитная организация прекратила деятельность, и долг был передан в Агентство по страхованию вкладов. Но заемщица не спешила исполнять свои обязательства по договору, дожидаясь появления своих данных в списке должников Банка данных исполнительных производств на сайте судебных приставов», — сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Возбудив исполнительное производство, приставы направили должнице уведомление, которое женщина проигнорировала, а затем установили, что ни денежных средств на счетах, ни имущества у нее нет.