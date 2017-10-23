Тепло в Иркутске кончится 26 октября
В Иркутске люди всё ещё ходят в лёгких пальто. Среднесуточная температура в этом октябре в областном центре выше на 3−8 градусов, чем обычно. Такое тепло, говорят синоптики, — хоть и не аномалия, но редкость.
В Иркутске люди всё ещё ходят в лёгких пальто. Среднесуточная температура в этом октябре в областном центре выше на 3−8 градусов, чем обычно. Такое тепло, говорят синоптики, — хоть и не аномалия, но редкость.
Но обольщаться не стоит, в ближайшие дни холодный атмосферный фронт, который уже прошёлся по западным и северным районам региона, придёт и в столицу Прибайкалья. Температура ночью в Иркутске опустится до -5 -10 градусов. А днём воздух будет прогреваться максимум до +5.
— На ближайшую неделю погода ожидается неустойчивой. 26 и 27 октября ожидаем усиление ветра, выпадение осадков в виде мокрого снега и снега, понижение температуры, — говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.