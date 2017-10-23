93% новосибирцев довольны своим городом
Абсолютное большинство жителей Новосибирска довольны жизнью в своем городе — их устраивают зарплата, условия труда, расстояние до работы, бытовое обслуживание и в целом условия проживания.
Абсолютное большинство жителей Новосибирска довольны жизнью в своем городе — их устраивают зарплата, условия труда, расстояние до работы, бытовое обслуживание и в целом условия проживания.
Условия и качество жизни населения западносибирских городов оценила старший преподаватель кафедры общей социологии Экономического факультета НГУ Василина Иванова. Выяснилось, что больше всего довольны своим городом жители Нефтеюганска.
Новосибирск находится в середине рейтинга. Как показывает статистика, лишь 7% опрошенных новосибирцев недовольны своим городом. Наиболее актуальной проблемой для новосибирцев является загрязненность окружающей среды, о ней упомянули 46,4%. Также у них вызывают беспокойство распространение алкоголизма и наркомании (45% и 37,4% соответственно), состояние дорог и безопасность дорожного движения (38,3%). Почти четверть горожан недовольны расположением учреждений культуры.
При этом условиями торгового и бытового обслуживания вблизи дома довольны почти 90% опрошенных жителей. Также среди опрошенных работающих жителей Новосибирска 79% удовлетворены или вполне удовлетворены своей зарплатой. Условиями труда довольны 65,4%, а расстоянием до работы — 60,2%.
Василина Иванова выделила четыре наиболее характерные группы проблем, связанных с условиями жизни в западносибирских городах. Она отметила проблемы, связанные с
Информационной базой исследования послужили данные из комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ), которое проводилось в 2014 году на всей территории России. Объем выборки составил 3480 человек старше 14 лет.
Дороги — действительно острая проблема в Новосибирске, это доказывает общероссийский рейтинг городов с самыми лучшими дорогами. В данном списке наш город расположился лишь на 60-м месте. Лучшие дороги находятся в Тюмени, а худшие — в Махачкале.