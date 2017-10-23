93% новосибирцев довольны своим городом

Источник: VN.ru

Условия и качество жизни населения западносибирских городов оценила старший преподаватель кафедры общей социологии Экономического факультета НГУ Василина Иванова. Выяснилось, что больше всего довольны своим городом жители Нефтеюганска. Городами-аутсайдерами оказались Омск и Новокузнецк, сообщает пресс-служба НГУ.

Новосибирск находится в середине рейтинга. Как показывает статистика, лишь 7% опрошенных новосибирцев недовольны своим городом. Наиболее актуальной проблемой для новосибирцев является загрязненность окружающей среды, о ней упомянули 46,4%. Также у них вызывают беспокойство распространение алкоголизма и наркомании (45% и 37,4% соответственно), состояние дорог и безопасность дорожного движения (38,3%). Почти четверть горожан недовольны расположением учреждений культуры.

При этом условиями торгового и бытового обслуживания вблизи дома довольны почти 90% опрошенных жителей. Также среди опрошенных работающих жителей Новосибирска 79% удовлетворены или вполне удовлетворены своей зарплатой. Условиями труда довольны 65,4%, а расстоянием до работы — 60,2%.

Василина Иванова выделила четыре наиболее характерные группы проблем, связанных с условиями жизни в западносибирских городах. Она отметила проблемы, связанные с досугово-рекреационной средой, проблемы социальной среды и безопасности, а также проблемы социального обслуживания и городского хозяйства.

Информационной базой исследования послужили данные из комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ), которое проводилось в 2014 году на всей территории России. Объем выборки составил 3480 человек старше 14 лет.