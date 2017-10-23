Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Ведущую «Эха Москвы» ранили ножом в горло
В Ростовской области столкнулись грузовик и автобус с детьми
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Юбилей Эминема
13:56 (мск), источник: VN.ru

93% новосибирцев довольны своим городом

Абсолютное большинство жителей Новосибирска довольны жизнью в своем городе — их устраивают зарплата, условия труда, расстояние до работы, бытовое обслуживание и в целом условия проживания.

Источник: VN.ru

Условия и качество жизни населения западносибирских городов оценила старший преподаватель кафедры общей социологии Экономического факультета НГУ Василина Иванова. Выяснилось, что больше всего довольны своим городом жители Нефтеюганска. Городами-аутсайдерами оказались Омск и Новокузнецк, сообщает пресс-служба НГУ.

Новосибирск находится в середине рейтинга. Как показывает статистика, лишь 7% опрошенных новосибирцев недовольны своим городом. Наиболее актуальной проблемой для новосибирцев является загрязненность окружающей среды, о ней упомянули 46,4%. Также у них вызывают беспокойство распространение алкоголизма и наркомании (45% и 37,4% соответственно), состояние дорог и безопасность дорожного движения (38,3%). Почти четверть горожан недовольны расположением учреждений культуры.

При этом условиями торгового и бытового обслуживания вблизи дома довольны почти 90% опрошенных жителей. Также среди опрошенных работающих жителей Новосибирска 79% удовлетворены или вполне удовлетворены своей зарплатой. Условиями труда довольны 65,4%, а расстоянием до работы — 60,2%.

Василина Иванова выделила четыре наиболее характерные группы проблем, связанных с условиями жизни в западносибирских городах. Она отметила проблемы, связанные с досугово-рекреационной средой, проблемы социальной среды и безопасности, а также проблемы социального обслуживания и городского хозяйства.

Информационной базой исследования послужили данные из комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ), которое проводилось в 2014 году на всей территории России. Объем выборки составил 3480 человек старше 14 лет.

Дороги — действительно острая проблема в Новосибирске, это доказывает общероссийский рейтинг городов с самыми лучшими дорогами. В данном списке наш город расположился лишь на 60-м месте. Лучшие дороги находятся в Тюмени, а худшие — в Махачкале.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Хоккейный болельщик пропал в Новосибирске
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь