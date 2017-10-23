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13:59 (мск), источник: Uralpress.ru

Безруков обвинил Челябинский Гидрометцентр в нерасторопности

Виталий Безруков обвинил Челябинский Гидромет в нерасторопности. Общественник считает, что синоптики слишком поздно объявляют об режиме «черного неба».

Сегодня, 23 октября, ночью и утром в экологическую приёмную поступило порядка 30 обращений. Начали они поступать с металлургического района, потом северо-запада, далее центр и ленинский район. Жители жаловались на химический запах, особенно он ощущался утром.

«Понятно, что основными источниками стали наши промышленные гиганты. И естественно они будут виновниками, о НМУ то их если и уведомили, то пару часов назад. Уже который раз замечаю, что НМУ наш Челябинский Гидрометцентр объявляет по факту, когда уже установился штиль и люди начинают жаловаться. Хотя, у наших “уведомителей” из гидромета, на сайте о НМУ не слова, у них там ветер до 10 м/с. Причём, Гисметео, Яндекс погода и “айфон” говорят о штиле со вчерашнего вечера и на данный момент», — написал на своей страничке в «Фейсбук» директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

При этом Виталий Безруков отметил, что нередко Гидрометцентр вводит режим НМУ, а по факту дует ветер.

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