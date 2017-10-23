Безруков обвинил Челябинский Гидрометцентр в нерасторопности

«Понятно, что основными источниками стали наши промышленные гиганты. И естественно они будут виновниками, о НМУ то их если и уведомили, то пару часов назад. Уже который раз замечаю, что НМУ наш Челябинский Гидрометцентр объявляет по факту, когда уже установился штиль и люди начинают жаловаться. Хотя, у наших “уведомителей” из гидромета, на сайте о НМУ не слова, у них там ветер до 10 м/с. Причём, Гисметео, Яндекс погода и “айфон” говорят о штиле со вчерашнего вечера и на данный момент», — написал на своей страничке в «Фейсбук» директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.