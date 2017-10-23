Аукционы на ремонт четырёх мостов в Воронеже за 5,4 млн рублей провалились

Источник: Вести - Воронеж

Планировалось, что содержание и ремонт двух уровней Северного моста, пешеходного путепровода на улице Циолковского через железнодорожные пути «Придача» и моста на водосбросе Воронежского водохранилища обойдётся в 2,47 млн рублей. Специалистам предстояло устроить деформационные швы, укрепить конуса насыпи, устроить подвесные водопропускные лотки, смонтировать металлические пандуса.

Ещё 2,94 млн рублей планировали направить на содержание и ремонт моста через реку Усманку на улице 9 Мая. Победитель аукциона должен был исправить повреждения парапетного ограждения, окрасить его, установить деформационный шов, расчистить площади конуса насыпи от кустарника и мелколесья.