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15:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Аукционы на ремонт четырёх мостов в Воронеже за 5,4 млн рублей провалились

Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства не нашла подрядчиков для ремонта и содержания четырёх мостов в Воронеже. На аукционы, объявленные 11 октября, не поступило ни одной заявки. В связи с этим торги признали несостоявшимися, говорится на сайте госзакупок.

Источник: Вести - Воронеж

Планировалось, что содержание и ремонт двух уровней Северного моста, пешеходного путепровода на улице Циолковского через железнодорожные пути «Придача» и моста на водосбросе Воронежского водохранилища обойдётся в 2,47 млн рублей. Специалистам предстояло устроить деформационные швы, укрепить конуса насыпи, устроить подвесные водопропускные лотки, смонтировать металлические пандуса.

Ещё 2,94 млн рублей планировали направить на содержание и ремонт моста через реку Усманку на улице 9 Мая. Победитель аукциона должен был исправить повреждения парапетного ограждения, окрасить его, установить деформационный шов, расчистить площади конуса насыпи от кустарника и мелколесья.

Подрядчикам предстояло завершить ремонт мостов до 15 декабря 2017 года. Однако ни одной заявки на участие в аукционах так и не поступило.

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