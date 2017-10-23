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13:53 (мск), источник: Nur.kz

«Я каратэ-до занималась»: Суровая апашка обматерила и отпинала парня в автобусе

В одном из казахстанских автобусов произошел конфликт между женщиной в возрасте и молодым парнем, который сняли на видео очевидцы произошедшего.

В каком городе случился инцидент, неизвестно. Ролик разместили в соцсети Instagram на странице instavideo_kaz.

С чего начался конфликт, по записи не понятно. Видео начинается с того, что парень просит женщину «закрыть рот». После чего она вскакивает со своего места и начинает драться с молодым человеком, приговаривая, что тот пьян, а она «этого не любит». При этом женщина требует, чтобы парень вышел из автобуса.

Парень отвечает ей в такой же грубой манере, что еще больше выводит женщину из себя, и она пытается его пинать, грозно отмечая, что занималась каратэ-до.

При этом оба участника конфликта не скупятся на нецензурные выражения.

Кондуктор и пассажиры, наблюдающие за происходящим никак не вмешиваются в ситуацию, некоторые даже улыбаются и смущенно отворачиваются.

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"Я каратэ-до занималась": Суровая апашка обматерила и отпинала парня в автобусе (видео)
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