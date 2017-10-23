«Я каратэ-до занималась»: Суровая апашка обматерила и отпинала парня в автобусе
В одном из казахстанских автобусов произошел конфликт между женщиной в возрасте и молодым парнем, который сняли на видео очевидцы произошедшего.
В одном из казахстанских автобусов произошел конфликт между женщиной в возрасте и молодым парнем, который сняли на видео очевидцы произошедшего.
В каком городе случился инцидент, неизвестно. Ролик разместили в соцсети Instagram на странице instavideo_kaz.
С чего начался конфликт, по записи не понятно. Видео начинается с того, что парень просит женщину «закрыть рот». После чего она вскакивает со своего места и начинает драться с молодым человеком, приговаривая, что тот пьян, а она «этого не любит». При этом женщина требует, чтобы парень вышел из автобуса.
Парень отвечает ей в такой же грубой манере, что еще больше выводит женщину из себя, и она пытается его пинать, грозно отмечая, что занималась
При этом оба участника конфликта не скупятся на нецензурные выражения.
Кондуктор и пассажиры, наблюдающие за происходящим никак не вмешиваются в ситуацию, некоторые даже улыбаются и смущенно отворачиваются.