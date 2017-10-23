«Я каратэ-до занималась»: Суровая апашка обматерила и отпинала парня в автобусе

В каком городе случился инцидент, неизвестно. Ролик разместили в соцсети Instagram на странице instavideo_kaz.

С чего начался конфликт, по записи не понятно. Видео начинается с того, что парень просит женщину «закрыть рот». После чего она вскакивает со своего места и начинает драться с молодым человеком, приговаривая, что тот пьян, а она «этого не любит». При этом женщина требует, чтобы парень вышел из автобуса.

Парень отвечает ей в такой же грубой манере, что еще больше выводит женщину из себя, и она пытается его пинать, грозно отмечая, что занималась каратэ-до.

При этом оба участника конфликта не скупятся на нецензурные выражения.