В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда
Разгул стихии синоптики обещают сегодня вечером, 23 октября, а также 24 октября.
Разгул стихии синоптики обещают сегодня вечером, 23 октября, а также 24 октября.
Как стало известно только что, в МЧС по Омской области объявили штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, уже сегодня вечером, 23 октября, начнется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Кроме того, велика вероятность дождя с мокрым снегом.
Разгул стихии продолжится и завтра, 24 октября.
Отметим, что после теплых выходных в Омске ощутимо похолодало. Сегодня днем столбик термометра не поднимался выше +2 градусов.