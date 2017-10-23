Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ворвавшийся в «Эхо Москвы» мужчина ударил ножом радиоведущую
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Прокуратура назвала «вопиющим» нападение на ведущую «Эха Москвы»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Секс сокращает жизнь
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда

Разгул стихии синоптики обещают сегодня вечером, 23 октября, а также 24 октября.

Как стало известно только что, в МЧС по Омской области объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, уже сегодня вечером, 23 октября, начнется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Кроме того, велика вероятность дождя с мокрым снегом.

Разгул стихии продолжится и завтра, 24 октября.

Отметим, что после теплых выходных в Омске ощутимо похолодало. Сегодня днем столбик термометра не поднимался выше +2 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда
В Омске на выборы мэра заявились 12 кандидатов
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь