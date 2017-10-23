В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда

Как стало известно только что, в МЧС по Омской области объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, уже сегодня вечером, 23 октября, начнется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Кроме того, велика вероятность дождя с мокрым снегом.

Разгул стихии продолжится и завтра, 24 октября.