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14:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омск вернулись выбросы хлороводорода

Химическим веществом дышали жители Ленинского и Кировского округов.

В пятницу и субботу, 20—21 октября, Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы вновь зарегистрировало в городе выбросы хлороводорода.

Сегодня ведомство опубликовало результаты анализов воздуха, пробы которого специалисты взяли в те дни. В Ленинском округе предельно допустимая концентрация хлороводорода была превышена в 1,8 раза. В Кировском округе — в 1,3 раза.

Отметим, что это вещество является одним из наиболее распространённых промышленных загрязнителей в Омске.

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