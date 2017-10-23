В Омск вернулись выбросы хлороводорода

В пятницу и субботу, 20—21 октября , Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы вновь зарегистрировало в городе выбросы хлороводорода.

Сегодня ведомство опубликовало результаты анализов воздуха, пробы которого специалисты взяли в те дни. В Ленинском округе предельно допустимая концентрация хлороводорода была превышена в 1,8 раза. В Кировском округе — в 1,3 раза.