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15:17 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе ожидается отключение воды

Завтра, по причине запланированных работ, столичный поставщик воды Apă-Canal Chişinău объявляет о приостановке подачи воды.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, с 09.00 до 18.00 водоснабжение будет приостановлено по ул. Г. Асаки 11/1, 11/2.

Вместе с тем, в связи с выполнением запланированных работ по подключению акведука D-75 мм, ул. Дечебал, 2, с. Грэтиешть, АО Apă-Canal Chişinău объявляет о приостановке водоснабжения с 09.00 до 15.0 в с. Грэтиешть и с. Хулбоака.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской:022−25−66−66или022−85−77−77.

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