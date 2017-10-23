В Кишиневе ожидается отключение воды

Таким образом, с 09.00 до 18.00 водоснабжение будет приостановлено по ул. Г. Асаки 11/1, 11/2.

Вместе с тем, в связи с выполнением запланированных работ по подключению акведука D-75 мм, ул. Дечебал, 2, с. Грэтиешть, АО Apă-Canal Chişinău объявляет о приостановке водоснабжения с 09.00 до 15.0 в с. Грэтиешть и с. Хулбоака.