Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов

«Мы прогнозируем дополнительно 1,5 млн тонн в год строительных отходов. Но это не такая большая угроза, у города есть мощности для переработки отходов», — заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По его словам, за 15 лет осуществления проекта реновации ожидается 30 млн тонн отходов. «У нас 5 тыс. зданий, 6 тыс. тонн отходов получается при сносе одного здания. Таким образом, это 30 млн тонн в течение 15 лет», — отметил чиновник.

«В связи с тем, что в Москве и так ежегодно образуется около 10 млн тонн строительных отходов, а программа реновации рассчитана на 15 лет, то разделив 30 млн тонн на 15, мы получим всего дополнительно по 2 млн тонн отходов сноса в год. Это не такой большой объем. Тем более существующих мощностей по переработке данных отходов достаточно. Поэтому проблемы никакой нет, зачастую ее просто раздувают, преследуя какие-то цели. Есть полная уверенность в том, что Москва с этой проблемой справится и не создаст проблем соседним регионам», — пояснил Кульбачквский в интервью РИА «Новости».