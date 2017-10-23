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15:49 (мск), источник: Вести.Ru

Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов

Москва, 23 октября — «Вести. Экономика». Осуществление проекта реновации столичного жилого фонда принесет Москве 1,5 млн тонн строительных отходов в год, однако власти города обещают успешно утилизировать эти отходы.

«Мы прогнозируем дополнительно 1,5 млн тонн в год строительных отходов. Но это не такая большая угроза, у города есть мощности для переработки отходов», — заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По его словам, за 15 лет осуществления проекта реновации ожидается 30 млн тонн отходов. «У нас 5 тыс. зданий, 6 тыс. тонн отходов получается при сносе одного здания. Таким образом, это 30 млн тонн в течение 15 лет», — отметил чиновник.

«В связи с тем, что в Москве и так ежегодно образуется около 10 млн тонн строительных отходов, а программа реновации рассчитана на 15 лет, то разделив 30 млн тонн на 15, мы получим всего дополнительно по 2 млн тонн отходов сноса в год. Это не такой большой объем. Тем более существующих мощностей по переработке данных отходов достаточно. Поэтому проблемы никакой нет, зачастую ее просто раздувают, преследуя какие-то цели. Есть полная уверенность в том, что Москва с этой проблемой справится и не создаст проблем соседним регионам», — пояснил Кульбачквский в интервью РИА «Новости».

Что касается вторичного использования отходов от реновации, то «например, щебень, который получается после дробления железобетонных конструкций, может применяться в разных сферах строительства — отсыпки для дорог, при строительстве автотрасс. Как вспомогательный материал он может также добавляться в новые железобетонные конструкции, это их укрепляет, добавляет им прочность. Можно это вторсырье и другим регионам поставлять. Здесь надо изучить логистику, спрос и выстроить экономический процесс. А закапывать вторсырье на свалках никто не собирается», заключил чиновник.

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