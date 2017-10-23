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14:22 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде прошёл общегородской субботник

Калининградский субботник стал завершением месячника по уборке, который проводился с начала октября.

Источник: Вести - Калининград

На улицы города вышли тысячи горожан. От опавшей листвы они очищали парки, улицы и дворы.

Простую уборку превратить в весёлое занятие можно, считают калининградцы. Для этого сначала опавшие листья нужно подбросить в воздух, а уже потом взять в руки грабли. Провести время приятно и с пользой собрались сотни жителей города.

Яна Щербатая, корреспондент:

— Для того чтобы принять участие в общегородском субботнике, не нужна никакая специализированная техника. Ведь грабли и мешки выдают на месте. А самое главное это желание.

Именно желание сделать город чище привело сюда всех этих людей. Среди убирающих нередко встречаются дети. Виктория Сердюк приводит свою дочь уже не первый раз.

Виктория Сердюк, жительница Калининграда:

— Пусть привыкает к труду. Что бы было чисто в городе, что бы радовать. Мы всегда приходим.

Собрать листья в кучи и уложить в мусорные мешки это всё, что требуется от убирающих. Правда справиться с большой территорией Центрального парка им помогает и техника.

Пока люди собирают листья, их лучшие друзья ловят последнюю возможность искупаться в золотом лиственном море.

На субботнике грабли в руки взяли и первые лица города.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

— Два раза в год мы вместе с нашими земляками пытаемся навести порядок в наших дворах, парках, на наших улицах, за что я им очень благодарен. Всегда после субботника по объёму мусора чувствуется, что наш город становится чище.

Андрей Кропоткин, председатель городского Совета депутатов Калининграда:

— У нас сегодня общественное понимание населения о то, кто если не мы сделает наш город чище. Сегодня заставлять никого не надо, с удовольствием все выходят. Прекрасная погода для того, что бы и себя немного физически нагрузить и сделать парк чище.

На то, чтобы убрать все опавшие листья, у участников субботника ушло чуть больше 20 минут. В этот день в парке наводили чистоту 300 человек. А всего на улицы города вышли более 2 тысяч Калининградцев.

Яна Щербатая. Владимир Чижма.

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