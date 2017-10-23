Минтранс: На ямы может пожаловаться не только Газманов

Источник: Вести - Пермь

На Северной дамбе машина пострадала, провалившись в яму, оставленную дорожными строителями. На эвакуацию потребовалось около получаса. ДТП оформили сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщают интернет-пользователи, накануне вечером произошло то же самое только на другой стороне дороги. В связи с этим актуально заявление Минтранса — пожаловаться на состояние дорог может сегодня любой пермяк, не только Олег Газманов.

Напомним, ранее благодаря публикации певца залатали яму в Усольском районе, из-за которой у автомобиля исполнителя оказались повреждены сразу два колеса.

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