Минтранс: На ямы может пожаловаться не только Газманов
Проблему с ямами обещают решить оперативно, даже если вы не звезда
Проблему с ямами обещают решить оперативно, даже если вы не звезда
На Северной дамбе машина пострадала, провалившись в яму, оставленную дорожными строителями. На эвакуацию потребовалось около получаса. ДТП оформили сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщают
Напомним, ранее благодаря публикации певца залатали яму в Усольском районе,
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Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: «Законодательством на все обращения населения установлены сроки 30 дней. В данном случае эти сроки сжаты до 7. В течение 7 дней должен быть мотивированный ответ, информация предоставлена и размещена на том же сайте. Есть проблемы, которые нельзя решить быстро. Все равно должны быть указаны либо сроки, либо проблема должна быть решена в срок».