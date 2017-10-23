Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Напавший на ведущую «Эха Москвы» сказал, что она его «изводила»
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин обратился к участникам фестиваля в Сочи по-английски
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15:21 (мск), источник: Вести.Ru

Площадь Павелецкого вокзала приведут в порядок после судебных тяжб

Пока идет судебное разбирательство вокруг строительства торгового центра, сделать с площадью ничего нельзя.

Источник: Агентство «Москва»

Торговый центр, который хотели там возвести, убил бы Москву, заявил заммэра. Однако городские власти не могли расторгнуть контракт — пришлось бы платить многомиллиардную компенсацию. «Но и согласиться с такой стройкой нельзя было», — добавил он.

Власти сократили объемы строительства будущего ТЦ, но инвестор не согласился с таким решением.

«Все эти годы идут судебные тяжбы. В данный момент с Москвой судятся в Лондоне. Слышал, что может появиться новый собственник, и, возможно, с ним мы придем, наконец, к согласию», — отметил Хуснуллин, уточнив, что до появления юридического решения сделать ничего нельзя.

Заммэра напомнил, что такой же юридический путь столичные власти прошли и в случае с площадью Белорусского вокзала.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха»
Перечень жизненно важных лекарств расширили на 68 позиций
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь