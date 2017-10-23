Площадь Павелецкого вокзала приведут в порядок после судебных тяжб

Источник: Агентство «Москва»

Торговый центр, который хотели там возвести, убил бы Москву, заявил заммэра. Однако городские власти не могли расторгнуть контракт — пришлось бы платить многомиллиардную компенсацию. «Но и согласиться с такой стройкой нельзя было», — добавил он.

Власти сократили объемы строительства будущего ТЦ, но инвестор не согласился с таким решением.

«Все эти годы идут судебные тяжбы. В данный момент с Москвой судятся в Лондоне. Слышал, что может появиться новый собственник, и, возможно, с ним мы придем, наконец, к согласию», — отметил Хуснуллин, уточнив, что до появления юридического решения сделать ничего нельзя.