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15:14 (мск), источник: ЮГА.ру

Кубань присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств»

В муниципальных образованиях Краснодарского края в ночь с 4 на 5 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».

Источник: ЮГА.ру

В кубанской столице на площади имени Пушкина в 15:00 начнется концертная программа, посвященная Дню народного единства, с участием национальных коллективов края и Центра национальных культур города. В 17:00 жителей и гостей Краснодара ждут выступления звезд российской эстрады, а в финале праздника состоится фейерверк, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

В 18:00 откроют двери театры и библиотеки, музеи и выставочные залы, которые подготовили развлекательные программы под девизом «Искусство объединяет». В центральном концертном зале Краснодара пройдет концерт ансамбля «Казачья Душа» и будет работать выставка, посвященная 225-летию освоения казаками кубанских земель. Краснодарское творческое объединение «Премьера» проведет специальный джем-сейшн в рамках VI Международного фестиваля GG Jazz. В Краснодарской филармонии им. Пономаренко откроется выставка раритетных фотографий и книг «Дом с историей», в «Кубанькино» проведут кинолекторий. В театрах зрителей ждут спектакли, тематические выставки, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи.

В библиотеке имени Пушкина состоится презентация проекта, посвященного 80-летию Краснодарского края. В детской библиотеке имени братьев Игнатовых можно будет посетить вокально-анимационную мастерскую по созданию радужных песен «Мир похож на цветной луг». Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени Чехова запланировала интеллектуально-познавательное путешествие «Живет искусство на страницах книг». В юношеской библиотеке имени Вараввы состоится интерактивная программа «Здесь искусство воедино сплелось».

Краснодарский музей имени Коваленко представит выставки к 100-летию революции в России, культурно-просветительский проект «Кубань — казачий край» и другие. В 18:00 здесь состоится масте-класс кубанского живописца Сергея Воржева. Выставочный зал подготовил для посетителей художественный проект «Линия жизни», посвященный году экологии в России, и экспозиции фестиваля PhotoVisa. В историко-археологическом музее-заповеднике им. Фелицына состоится открытие выставки «Кубань многоликая».

Ежегодная акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года по инициативе Министерства культуры РФ. Ее цель — познакомить жителей с культурным пространством региона.

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