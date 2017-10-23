Кубань присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств»
В муниципальных образованиях Краснодарского края в ночь с 4 на 5 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».
В муниципальных образованиях Краснодарского края в ночь с 4 на 5 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».
В кубанской столице на площади имени Пушкина в 15:00 начнется концертная программа, посвященная Дню народного единства, с участием национальных коллективов края и Центра национальных культур города. В 17:00 жителей и гостей Краснодара ждут выступления звезд российской эстрады, а в финале праздника состоится фейерверк, сообщает
В 18:00 откроют двери театры и библиотеки, музеи и выставочные залы, которые подготовили развлекательные программы под девизом «Искусство объединяет». В центральном концертном зале Краснодара пройдет концерт ансамбля «Казачья Душа» и будет работать выставка, посвященная 225-летию освоения казаками кубанских земель. Краснодарское творческое объединение «Премьера» проведет специальный
В библиотеке имени Пушкина состоится презентация проекта, посвященного 80-летию Краснодарского края. В детской библиотеке имени братьев Игнатовых можно будет посетить
Краснодарский музей имени Коваленко представит выставки к 100-летию революции в России,
Ежегодная акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года по инициативе Министерства культуры РФ. Ее цель — познакомить жителей с культурным пространством региона.