Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Количество малогабаритных квартир и студий в новостройках в старых границах Москвы увеличилось в десятки раз. За два года спрос на них стал в 50 раз выше.
Количество малогабаритных квартир и студий в новостройках в старых границах Москвы увеличилось в десятки раз. За два года спрос на них стал в 50 раз выше.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Urbanus.ru. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает «Дом».
По подсчетам экспертов, за два года внутри МКАД было реализовано около полутора тысяч квартир площадью менее 30 квадратных метров. При этом по состоянию на август 2015 года в столичных новостройках было продано около трех десятков таких квартир.
В структуре предложения Центрального административного округа Москвы малогабаритные квартиры (площадью 30 квадратных метров и менее) занимают незначительную долю — по оценке аналитиков, этот показатель составляет примерно полпроцента. По данным экспертов, средняя стоимость «квадрата» в таких квартирах — чуть менее 300 тысяч рублей.
В зависимости от района стоимость квадратного метра может варьироваться от 219,4 до 496,4 тысячи рублей. Самые дорогие малогабаритные квартиры продаются на Арбате, а самые дешевые — в Таганском районе.