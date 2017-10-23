Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз

Об этом свидетельствуют результаты исследования Urbanus.ru. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает «Дом».

По подсчетам экспертов, за два года внутри МКАД было реализовано около полутора тысяч квартир площадью менее 30 квадратных метров. При этом по состоянию на август 2015 года в столичных новостройках было продано около трех десятков таких квартир.

В структуре предложения Центрального административного округа Москвы малогабаритные квартиры (площадью 30 квадратных метров и менее) занимают незначительную долю — по оценке аналитиков, этот показатель составляет примерно полпроцента. По данным экспертов, средняя стоимость «квадрата» в таких квартирах — чуть менее 300 тысяч рублей.