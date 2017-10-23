Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Альтов о Задорнове: Все очень плохо
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
17:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области напишут «Большой этнографический диктант» 3 ноября

По результатам проверки будут внесены изменения в учебные планы.

Жители Иркутской области смогут принять участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 3 ноября. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и призван привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. По результатам всероссийской проверки будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

Для очного написания диктанта в регионе будут организованы 14 площадок в 10-ти муниципалитетах. Об этом сообщила министр образования Приангарья Валентина Перегудова.

Министр пояснила, что региональные площадки оборудуют в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Зиме, Саянске, Братске, Железногорске-Илимском, Усть-Илимске, поселках Кутулик и Бохан. Работать они будут 3 ноября с 09.00. Начало диктанта — в 10.00.

«Участником диктанта может стать любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для очного участия необходимо до 30 октября 2017 года подать заявку на адрес электронной почты ближайшей площадки, содержащую возраст, пол, род занятий участника (в теме письма необходимо указать “Заявка на этнографический диктант”)», — сообщили в пресс-службе.

Ознакомиться с перечнем площадок можно на официальном сайте министерства образования Иркутской области и на сайте Большого этнографического диктанта.

Для тех, кто не сможет прийти на региональные площадки, на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-тестирование с 18.00 3 ноября до 05.00 6 ноября.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, а также министерство образования и министерство культуры Иркутской области, региональный институт развития образования.

Диктант состоит из 30-ти тестовых заданий, включающих в себя две части: федеральную и региональную тематику. Время, отведенное на их выполнение — 45 минут. Максимальная сумма — 100 баллов.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года.

Получить дополнительную информацию о проведении всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно у региональных координаторов проекта:

Большакова Инга Михайловна, тел: 8 (3952) 201−638, BIM@38edu.ru;.

Валюшина Наталья Михайловна, тел: 8 (3952) 500−904, val-natalia@yandex.ru.

Официальная группа проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал передовые технологии будущего
Шесть человек спасли из горящей пятиэтажки на бульваре Рябикова в Иркутске
Нападение на ведущую «Эха Москвы». Обобщение
Путин подписал указ об обязанных принести присягу гражданах
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Совет по науке раскритиковал решение комиссии по Мединскому
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
В горах Монголии погибли 10 альпинистов, 7 пропали без вести
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь