Жители Иркутской области напишут «Большой этнографический диктант» 3 ноября

Жители Иркутской области смогут принять участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 3 ноября. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и призван привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. По результатам всероссийской проверки будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

Для очного написания диктанта в регионе будут организованы 14 площадок в 10-ти муниципалитетах. Об этом сообщила министр образования Приангарья Валентина Перегудова.

Министр пояснила, что региональные площадки оборудуют в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Зиме, Саянске, Братске, Железногорске-Илимском, Усть-Илимске, поселках Кутулик и Бохан. Работать они будут 3 ноября с 09.00. Начало диктанта — в 10.00.

«Участником диктанта может стать любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для очного участия необходимо до 30 октября 2017 года подать заявку на адрес электронной почты ближайшей площадки, содержащую возраст, пол, род занятий участника (в теме письма необходимо указать “Заявка на этнографический диктант”)», — сообщили в пресс-службе.

Ознакомиться с перечнем площадок можно на официальном сайте министерства образования Иркутской области и на сайте Большого этнографического диктанта.

Для тех, кто не сможет прийти на региональные площадки, на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-тестирование с 18.00 3 ноября до 05.00 6 ноября.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, а также министерство образования и министерство культуры Иркутской области, региональный институт развития образования.

Диктант состоит из 30-ти тестовых заданий, включающих в себя две части: федеральную и региональную тематику. Время, отведенное на их выполнение — 45 минут. Максимальная сумма — 100 баллов.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года.

Получить дополнительную информацию о проведении всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно у региональных координаторов проекта:

Большакова Инга Михайловна, тел: 8 (3952) 201−638, BIM@38edu.ru;.

Валюшина Наталья Михайловна, тел: 8 (3952) 500−904, val-natalia@yandex.ru.