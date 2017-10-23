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15:53 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму за звание лучших боролись швеи, химики, слесари и сварщики

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. На полуострове прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в котором приняли участие представители четырех специальностей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель министра промышленной политики Республики Крым Константин Равич.

«Мы решили взять четыре самые необходимые специальности. Первый конкурс — лучший сварщик, второй — лучший слесарь, третий — лучший аппаратчик химического производства и четвертый — лучшая швея. В перспективе мы хотим добавить конкурс на лучшего инженера. 40 человек приняли участие, в каждом конкурсе по 10 человек, которые предствляли разные предприятия Республики Крым», — рассказал Константин Равич, уточнив, что награждение пройдет во вторник, 24 октября.

Президент ассоциации «Ремесленная палата народно-художественных промыслов и ремесел Крыма» Наталия Гордецкая рассказала, как проходил конкурс.

«Конкурс состоял из двух частей — теоретической и практической. В конкурсе принимали участие специалисты из Керчи, Армянска и Симферополя», — сообщила Гордецкая.

Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходил с 26 сентября по 20 октября. В нем приняли участие 40 профессионалов различных предприятий Республики Крым. Специалисты боролись не только за звание, но и за денежные призы.

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