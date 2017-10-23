В Волгоградской области этнографический диктант пройдет на 17 площадках

Акция состоится накануне Дня народного единства, 3 ноября. Организаторами масштабного мероприятия выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором акции является комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

В этом году мероприятие получило статус международного. Если в 2016 году Большой этнографический диктант писали только в Турции и Швейцарии, то в этом году организаторами предоставлена возможность поучаствовать в акции всем нашим соотечественникам в странах Ближнего зарубежья. 3 ноября в России и за рубежом диктант будут писать на 1500 площадках. В Волгоградской области диктант будет проведен на 17 площадках.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облкомказачества, участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 5 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Здесь же можно узнать подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Официальная группа ВКонтакте здесь.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Региональным координатором акции является комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Дополнительная информация по телефонам: 30−78−71 Марина Владиславовна, 30−78−72 Егор Анатольевич.

Площадки этнодиктанта в Волгоградской области:

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Камышинский индустриально-педагогический колледж имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева» (г. Камышин ул. Набережная, д.82).

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жирновский педагогический колледж» (г. Жирновск ул. Школа-интернат, д.3).

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В. В. Арнаутова» (г. Михайловка ул. Гоголя, д.29).

4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» (г. Волгоград ул. Кутузовская, д.5).

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский технологический колледж» (г. Волгоград пр. Жукова, д. 83).

6. Государственное бюджетное профессионального образовательного учреждение «Волжский политехнический техникум (г. Волжский ул. Набережная, д.1).

7. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени Ф. Ф. Слипченко» (г. Волгоград ул. Тракторостроителей, д.1а).

8. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградский лицей-интернат «Лидер» (г. Волгоград пр. Университетский, д.34).

9. Государственное казенное образовательное учреждение казачий кадетский корпус им. К. И. Недорубова (г. Волгоград р.п Южный).

10. Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им М. Горького (г. Волгоград ул. Мира, д.15).

11. Центральная библиотека ВМУК «Централизованная система городских библиотек» (г. Волгоград пр. Ленина, д.42).

12. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград пр. Университетский, 100).

13. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград пр. Университетский, 26).

14. Частное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград ул. Качинцев, 63).

15. Волгоградский институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Волгоград ул. Гагарина, 8).

16. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград пр. Ленина, 27).

17. Волгоградская областная общественная организация развития культуры «Дом дружбы» (г. Волгоград ул. Ангарская, 118).