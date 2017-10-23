В Волгоградской области этнографический диктант пройдет на 17 площадках
Волгоградская область примет участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Волгоградская область примет участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Акция состоится накануне Дня народного единства, 3 ноября. Организаторами масштабного мероприятия выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором акции является комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
В этом году мероприятие получило статус международного. Если в 2016 году Большой этнографический диктант писали только в Турции и Швейцарии, то в этом году организаторами предоставлена возможность поучаствовать в акции всем нашим соотечественникам в странах Ближнего зарубежья. 3 ноября в России и за рубежом диктант будут писать на 1500 площадках. В Волгоградской области диктант будет проведен на 17 площадках.
Как сообщили РИАЦ в
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100.
Для тех, кто по
В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.
Региональным координатором акции является комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Дополнительная информация по телефонам: 30−78−71 Марина Владиславовна, 30−78−72 Егор Анатольевич.
Площадки этнодиктанта в Волгоградской области:
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Камышинский
2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жирновский педагогический колледж» (г. Жирновск ул.
3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский
4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский
5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский технологический колледж» (г. Волгоград пр. Жукова, д. 83).
6. Государственное бюджетное профессионального образовательного учреждение «Волжский политехнический техникум (г. Волжский ул. Набережная, д.1).
7. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградский педагогический
8. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградский
9. Государственное казенное образовательное учреждение казачий кадетский корпус им. К. И. Недорубова (г. Волгоград р.п Южный).
10. Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им М. Горького (г. Волгоград ул. Мира, д.15).
11. Центральная библиотека ВМУК «Централизованная система городских библиотек» (г. Волгоград пр. Ленина, д.42).
12. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград пр. Университетский, 100).
13. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград пр. Университетский, 26).
14. Частное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский институт бизнеса» (г. Волгоград ул. Качинцев, 63).
15. Волгоградский институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Волгоград ул. Гагарина, 8).
16. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
17. Волгоградская областная общественная организация развития культуры «Дом дружбы» (г. Волгоград ул. Ангарская, 118).
Для справки: в 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч — онлайн. В Волгоградской области работали 9 площадок, в акции участвовали более 500 человек.