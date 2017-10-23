Воронежский Росприроднадзор назвал виновных в разливе топлива на реке Усманка
ООО «Гидростиль» заплатит 30 тыс рублей.
ООО «Гидростиль» заплатит 30 тыс рублей.
Управление Росприроднадзора по Воронежской области признали виновными в розливе топлива в реке Усманка ООО «Гидростиль». Компания заплатит штраф в 30 тыс. рублей, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель управления Виктор Ступин.
В месте стоянки земснаряда, очищающего русло реки, нашли пятна нефтепродуктов и нефтяную пленку.
— Специалисты поднимались выше стоянки и не обнаружили никаких иных источников загрязнения. Поступало предположение, что
Пока ООО «Гидростиль» привлекли к административной ответственности за нарушение Водного кодекса РФ и закона «Об охране окружающей среды». Компания рассматривает возможность предъявления ущерба.
— Известно, что гибели рыбы не было. Мы выясняем, какой вред реке нанесла нефтяная пленка, — объяснил Виктор Ступин.
Разлив топлива на реке Усманка в Боровом произошел 15 августа 2017 года. Топливо разлилось на 50 м при заправке земснаряда. По данным санврачей, концентрация нефтепродуктов в реке Усманка не превысила норму.