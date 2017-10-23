Воронежский Росприроднадзор назвал виновных в разливе топлива на реке Усманка

Источник: РИА "Воронеж"

Управление Росприроднадзора по Воронежской области признали виновными в розливе топлива в реке Усманка ООО «Гидростиль». Компания заплатит штраф в 30 тыс. рублей, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель управления Виктор Ступин.

В месте стоянки земснаряда, очищающего русло реки, нашли пятна нефтепродуктов и нефтяную пленку.

— Специалисты поднимались выше стоянки и не обнаружили никаких иных источников загрязнения. Поступало предположение, что кто-то якобы закопал емкость с нефтепродуктами, и из-за этого произошел разлив, но мы сомневаемся в этой теории. Такие емкости действительно встречаются по берегам рек, но кто бы стал их закапывать? — рассказал Виктор Ступин.

Пока ООО «Гидростиль» привлекли к административной ответственности за нарушение Водного кодекса РФ и закона «Об охране окружающей среды». Компания рассматривает возможность предъявления ущерба.

— Известно, что гибели рыбы не было. Мы выясняем, какой вред реке нанесла нефтяная пленка, — объяснил Виктор Ступин.