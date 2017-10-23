Завтра в Молдове ожидается отключение воды

Таким образом, с 09.00 до 18.00 водоснабжение будет приостановлено по ул. Г. Асаки 11/1, 11/2. Также из-за работ по подключению акведука D-75 мм, ул. Дечебал, 2, с. Грэтиешть, водоснабжение будет приостановлено с 09.00 до 15.0 в с. Грэтиешть и с. Хулбоака.