Завтра в Молдове ожидается отключение воды
Завтра, 24 октября, по причине запланированных работ, столичный поставщик воды Apă-Canal Chişinău объявляет о приостановке подачи воды.
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Завтра, 24 октября, по причине запланированных работ, столичный поставщик воды Apă-Canal Chişinău объявляет о приостановке подачи воды.
Таким образом, с 09.00 до 18.00 водоснабжение будет приостановлено по ул. Г. Асаки 11/1, 11/2. Также
Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской:022−25−66−66или022−85−77−77.