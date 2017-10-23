На помощь пьяным футбольным фанатам Средний Урал потратит миллионы

На болельщиков, которые переберут с алкоголем во время проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, Свердловская область потратит без малого 2,8 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на ремонт вытрезвителей, сообщает «Уралинформбюро».

Под спецучреждения приспособят помещения в психоневрологических отделениях больниц уральской столицы. После проведения мундиаля эти площади и дальше будут использоваться клиниками для оказания наркологической помощи. Об этом 23 октября на заседании комиссии Заксобрания Среднего Урала по бюджету, финансам и налогам заявили представителя областного минздрава.