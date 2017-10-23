Двенадцатое Совещание председателей Верховных судов ШОС пройдет в Ташкенте
Двенадцатое Совещание председателей Верховных судов
Двенадцатое Совещание председателей Верховных судов
В работе совещания примут участие представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Участники совещания обменяются мнениями по актуальным вопросам укрепления многостороннего взаимодействия в рамках ШОС.
По итогам Совещания представители стран ШОС подпишут Совместное заявление.