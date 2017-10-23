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15:48 (мск), источник: Uzdaily.uz

Двенадцатое Совещание председателей Верховных судов ШОС пройдет в Ташкенте

Двенадцатое Совещание председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 25 октября пройдет в Ташкенте.

Источник: Uzdaily.uz

В работе совещания примут участие представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники совещания обменяются мнениями по актуальным вопросам укрепления многостороннего взаимодействия в рамках ШОС.

По итогам Совещания представители стран ШОС подпишут Совместное заявление.

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