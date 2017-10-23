Памятник «Маски скорби» Эрнста Неизвестного установят в ноябре в Екатеринбурге

Памятник изготовил в своей мастерской уральский скульптор и литейщик Иван Дубровин.

«Уменьшенная копия легендарных “Масок скорби” Э. Неизвестного отлита для Урала из кремниевой бронзы. Ее габариты, в отличие от первоначальной 15-метровой авторской версии скульптуры, составляют 3 на 3 метра», — говорится в сообщении.

Основой композиции являются две маски, олицетворяющие Европу и Азию.

Памятник будет установлен на 12-м километре Московского тракта. На этом месте в 1930—1950-е годы производились массовые расстрелы и захоронения.

Отмечается, что Э. Неизвестный изготовил гипсовую рабочую модель «Масок скорби» высотой 3,5 метра на стыке 1980−1990-х годов.

«Долгое время она стояла в цехе Свердловского художественного комбината и ждала своего часа, пока решался вопрос о месте размещения и пропорциях этого монументального изваяния», — сообщается в пресс-релизе.