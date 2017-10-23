В Краснодаре сотрудники ДПС начали эвакуировать припаркованные во дворах автомобили
Активная работа по освобождению заставленных машинами придомовых территорий началась в краевом центре в минувшие выходные.
Активная работа по освобождению заставленных машинами придомовых территорий началась в краевом центре в минувшие выходные.
Как рассказала «Югополису» инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева, подобная работа велась и раньше, однако в последнее время увеличилось количество жалоб от жильцов многоэтажек на автомобилистов, нарушающих правила парковки,
— Понятие «неправильная парковка» относится не только к улицам, но и к придомовым территориям. Заставленные машинами дворы мешают жителям и создают аварийные ситуации. В правоохранительные органы поступает большое количество жалоб.
Подать жалобу может любой гражданин. Сделать это можно в письменном виде, оставив сообщение на сайте краевого ГИБДД. К тексту жалобы надо добавить адрес дома, где происходит неправильная парковка, фотографию автомобиля, указать его марку и госномер, а также дату и время нарушения.
Выехавший на место инспектор ДПС в случае, если
Работа по расчистке дворов от засилья автомобилей будет продолжена, подчеркнули в ГИБДД.