Тепло в квартирах жителей Балтийска появится в течение двух дней
Часть Балтийска до сих пор остается без отопления. С такой жалобой в нашу редакцию обратились горожане.
Часть Балтийска до сих пор остается без отопления. С такой жалобой в нашу редакцию обратились горожане.
Отопительный сезон должен был начаться в пятницу. В некоторых районах отопление действительно подключили. В другой половине города отопительный сезон задержался
СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БАЛТИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
— Поскольку произошла авария на основной станции 36, которая принадлежит «Оборонэнерго», питание на одну из котельных, которая находится на территории 33го завода, не было подано. Следовательно, половина города, она физически не могла отапливаться, после запуска котельной и открытия вентилей на прокачку, второй части города, которая питается от 33-й котельной, начиная с 16.00 воскресенья, был подан ресурс на территорию жилых домов и квартир. Заполнение систем, которое я сам лично контролировал, должно был быть стопроцентным. Либо это утечка, либо
Сейчас подачу тепла в дома самого западного города страны контролируют «в ручном режиме». Замерзшие жители домов по ул. Колесникова сегодня утром пришли в городскую администрацию. Выяснилось, что в «привязанной» к их домам котельной не открыли вентиль