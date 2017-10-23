Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
В России автобус с пассажирами упал с 9-метрового моста
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Секс сокращает жизнь
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
16:59 (мск), источник: Вести - Калининград

Тепло в квартирах жителей Балтийска появится в течение двух дней

Часть Балтийска до сих пор остается без отопления. С такой жалобой в нашу редакцию обратились горожане.

Источник: Вести - Калининград

Отопительный сезон должен был начаться в пятницу. В некоторых районах отопление действительно подключили. В другой половине города отопительный сезон задержался из-за аварии.

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БАЛТИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

— Поскольку произошла авария на основной станции 36, которая принадлежит «Оборонэнерго», питание на одну из котельных, которая находится на территории 33го завода, не было подано. Следовательно, половина города, она физически не могла отапливаться, после запуска котельной и открытия вентилей на прокачку, второй части города, которая питается от 33-й котельной, начиная с 16.00 воскресенья, был подан ресурс на территорию жилых домов и квартир. Заполнение систем, которое я сам лично контролировал, должно был быть стопроцентным. Либо это утечка, либо кто-то где-то спустил. Сегодня идет поступление тепла на границу всех объектов социальной сферы и жилья. На регулировку системы должно уходить два-три дня, на мой взгляд, максимально.

Сейчас подачу тепла в дома самого западного города страны контролируют «в ручном режиме». Замерзшие жители домов по ул. Колесникова сегодня утром пришли в городскую администрацию. Выяснилось, что в «привязанной» к их домам котельной не открыли вентиль из-за имеющихся перед ней долгов. После переговоров тепло все-таки подали. По словам властей, на регулировку всей системы отопления обычно уходит примерно два дня.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
Полиция опубликовала видео допроса напавшего на Фельгенгауэр
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Совет по науке раскритиковал решение комиссии по Мединскому
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
В горах Монголии погибли 10 альпинистов, 7 пропали без вести
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь