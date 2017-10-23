Тепло в квартирах жителей Балтийска появится в течение двух дней

— Поскольку произошла авария на основной станции 36, которая принадлежит «Оборонэнерго», питание на одну из котельных, которая находится на территории 33го завода, не было подано. Следовательно, половина города, она физически не могла отапливаться, после запуска котельной и открытия вентилей на прокачку, второй части города, которая питается от 33-й котельной, начиная с 16.00 воскресенья, был подан ресурс на территорию жилых домов и квартир. Заполнение систем, которое я сам лично контролировал, должно был быть стопроцентным. Либо это утечка, либо кто-то где-то спустил. Сегодня идет поступление тепла на границу всех объектов социальной сферы и жилья. На регулировку системы должно уходить два-три дня, на мой взгляд, максимально.