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16:58 (мск), источник: Калининград.Ru

«Без какофонии»: в центре Калининграда обустроили комплекс с остановкой в историческом стиле

Новый объект появился в начале проспекта Мира.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

На остановке рядом с монументом «Борющиеся зубры» обустроили павильон в историческом стиле. Комплекс включает в себя торговые помещения и остановку.

Мне понравилось, как сделали. Симпатично получилось, стало больше места на остановке. Такой тёмненький павильон, в среде, без цветовой какофонии, как было раньше, — поделился впечатлением главный архитектор города Вячеслав Генне.

В разговоре с корреспондентом Калининград.Ru он также подчеркнул, что вскоре с остановки уберут оставшийся газетный ларёк, который выбивается из общего вида. По словам Генне, его оставили на время подготовки помещения. Сейчас в новом комплексе уже работает «Пресса», в соседнем павильоне заканчивается отделка. Между ними разместили навес и скамейки для пассажиров.

Как рассказал Генне, попозже на остановке оборудуют заездной карман. По мнению городских властей, это позволит разгрузить транспортную ситуацию на перекрёстке у КГТУ.

Ранее власти объявили о масштабном обновлении торговых павильонов в Калининграде. Весной 2017 года с центральным улиц города начали убирать палатки. В частности, на Ленинском проспекте ликвидировали два павильона рядом с отремонтированными домами и ещё два — возле остановки «Центр молодёжи» за эстакадным мостом. Кроме того, демонтировали две палатки рядом со скульптурой «Борющиеся зубры» на проспекте Мира и торговую точку возле Северного вокзала.

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