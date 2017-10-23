Таможенники предупредили о возможных очередях в «Привалке»

Источник: Sputnik.by

Очереди в данном пункте пропуска могут появиться с 23 по 25 октября из-за дорожных работ на территории Литвы.

«В пункте пропуска “Райгардас” таможенной службой Литовской Республики будет проводиться ремонт автодорожного покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву», — сказали в ГТК.

Там также сообщили, что из-за этого в указанные дни возможно затруднение движения автомобилей в пункте пропуска.