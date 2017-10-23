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16:02 (мск), источник: Sputnik.by

Таможенники предупредили о возможных очередях в «Привалке»

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Трудности с пересечением белорусско-литовской границы в пункте пропуска «Привалка» могут возникнуть у автомобилистов в ближайшие дни, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Очереди в данном пункте пропуска могут появиться с 23 по 25 октября из-за дорожных работ на территории Литвы.

«В пункте пропуска “Райгардас” таможенной службой Литовской Республики будет проводиться ремонт автодорожного покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву», — сказали в ГТК.

Там также сообщили, что из-за этого в указанные дни возможно затруднение движения автомобилей в пункте пропуска.

В комитете попросили перевозчиков и автомобилистов учитывать эту информацию при выборе маршрута в Литву.

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