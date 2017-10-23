Таможенники предупредили о возможных очередях в «Привалке»
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Трудности с пересечением
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Трудности с пересечением
Очереди в данном пункте пропуска могут появиться с 23 по 25 октября
«В пункте пропуска “Райгардас” таможенной службой Литовской Республики будет проводиться ремонт автодорожного покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву», — сказали в ГТК.
Там также сообщили, что
В комитете попросили перевозчиков и автомобилистов учитывать эту информацию при выборе маршрута в Литву.