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15:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Российские туристы считают Нижний Новгород одним из наиболее популярных городов РФ для отдыха в предстоящие новогодние праздники

Российские туристы считают Нижний Новгород одним из наиболее популярных городов РФ для отдыха в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщил информационный телеканал Russia Today со ссылкой на советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.

Источник: НТА-Приволжье

В списке других туристически привлекательных городов, согласно данным статистики раннего бронирования туров, находятся Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Великий Устюг.

«За последние два года в Нижнем Новгороде произошло значительное улучшение в качестве туристического продукта», — считает директор департамента культуры города Наталья Суханова. — В городе появились новые инфраструктурные объекты — аэропорт, заведения питания, гостиницы. У нас стали чаще проходить мероприятия российского и международного уровней".

Руководитель департамента культуры также отметила, что на увеличение турпотока влияет событийный календарь. Люди заранее изучают, где какие мероприятия планируется провести, в зависимости от этого планируют свои поездки.

«В эти новогодние праздники мы предлагаем нижегородцам и гостям города посетить фестиваль “Горьковская ёлка”, который уже хорошо зарекомендовал себя в прошлом», — заявила Наталья Суханова..

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошёл в пятерку самых комфортных городов России. Об этом свидетельствуют результаты проведенного КБ «Стрелка» и АИЖК рейтинга.

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