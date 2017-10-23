Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Почему американцам разонравился российский корабль
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
16:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В части домов Ново-Савиновского района Казани 24 октября отключат воду

Это связано с работами по подключению двух водопроводов.

(Город Казань KZN.RU, 23 октября). 24 октября в части домов Ново-Савиновского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.

С 9.00 24 октября до 9.00 25 октября воды не будет по адресам:
ул. Адоратского, 12, 12 корп.1, 2, 3, 12а, в, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14 корп.1., 20, 22, 38а, б, в, г;
пр. Ф. Амирхана, 12, 12а, 12а корп.1., 12д, 12е, 14а, 14б;
ул. Академика Лаврентьева, 3, 3а, 9, 11а, 17, 17а, в, 19.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стратегия Казани-2030 вышла в финал общероссийского конкурса городских стратегий
Полиция опубликовала видео допроса напавшего на Фельгенгауэр
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Совет по науке раскритиковал решение комиссии по Мединскому
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
В горах Монголии погибли 10 альпинистов, 7 пропали без вести
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь