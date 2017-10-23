В части домов Ново-Савиновского района Казани 24 октября отключат воду

(Город Казань KZN.RU, 23 октября). 24 октября в части домов Ново-Савиновского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.

С 9.00 24 октября до 9.00 25 октября воды не будет по адресам:

ул. Адоратского, 12, 12 корп.1, 2, 3, 12а, в, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14 корп.1., 20, 22, 38а, б, в, г;

пр. Ф. Амирхана, 12, 12а, 12а корп.1., 12д, 12е, 14а, 14б;

ул. Академика Лаврентьева, 3, 3а, 9, 11а, 17, 17а, в, 19.