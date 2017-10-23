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16:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Кровлю «Волгоград Арены» монтируют с помощью вертолета

На стройплощадке круглые сутки работает 2 000 специалистов.

Источник: АО «Стройтрансгаз»

Финальный этап монтажа подсистемы кровли ведется на стадионе «Волгоград Арена» с использованием вертолета Ка-32.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе АО «Стройтрансгаз», рабочие устанавливают балки на «козырек» кровли, расположенный над кромкой поля. На подсистему из металлоконструкций затем будет смонтировано мембранное покрытие. «Монтаж конструкций общим весом почти 110 тонн представляет собой сложную технологическую операцию. На первом этапе 176 элементов будут поочередно доставлены на высоту около 50 метров при помощи вертолета. Для подачи конструкций на монтажную площадку будет использована технология перемещения груза на внешней тросовой подвеске. Одна из основных задач этого процесса — ювелирная точность работы пилота и специалистов, принимающих груз на «козырьке», — рассказал подрядчик.

Добавим, что уклон козырька формируется таким образом, чтобы попадающие на него атмосферные осадки направлялись к компрессионному кольцу, на котором расположены лотки для стока дождевых и талых вод.

После этого монтажники-высотники займутся покрытием. Оно будет иметь повышенную прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и способность к «самоочищению».

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