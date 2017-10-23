Кровлю «Волгоград Арены» монтируют с помощью вертолета

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе АО «Стройтрансгаз», рабочие устанавливают балки на «козырек» кровли, расположенный над кромкой поля. На подсистему из металлоконструкций затем будет смонтировано мембранное покрытие. «Монтаж конструкций общим весом почти 110 тонн представляет собой сложную технологическую операцию. На первом этапе 176 элементов будут поочередно доставлены на высоту около 50 метров при помощи вертолета. Для подачи конструкций на монтажную площадку будет использована технология перемещения груза на внешней тросовой подвеске. Одна из основных задач этого процесса — ювелирная точность работы пилота и специалистов, принимающих груз на «козырьке», — рассказал подрядчик.