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16:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Кандидаты на должность ректора НижГМА не прошли аттестацию комиссии минздрава России

Как сообщает пресс-служба вуза, кандидаты на должность руководителя НижГМА Максим Гурьянов, Марина Позднякова и Игорь Сметанкин не аттестованы.

Источник: Reuters

Согласно информации, соответствующее решение принято по итогам заседания аттестационной комиссии министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что ученому совету НижГМА рекомендовано представить новых кандидатов в срок не позднее 13 апреля 2018 года.

Как пояснили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе вуза, нынешний исполняющий обязанности ректора Николай Карякин не участвовал в конкурсе, т.к. не мог вовремя подать документы. Будет ли он участвовать в следующей аттестации, пока не уточняется. «Но при желании он сможет это сделать», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина продлены до 31 января 2018 года.

Напомним, доктор медицинских наук Николай Карякин назначен исполняющим обязанности ректора НижГМА после того, как должность покинул Борис Шахов по причине достижения предельного возраста.

Ранее также сообщалось, что Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр вошел в состав Нижегородской медакадемии. Тогда планировалось, что реорганизация будет проведена до конца 2017 года.

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