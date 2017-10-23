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17:48 (мск), источник: Kazinform

Проблему «асфальтных мальчиков» в сельском хозяйстве подняли в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко поднял проблему квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас получается, что много “асфальтных мальчиков” поступают в аграрные университеты, и такими остаются после его окончания», — сказал он в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента Казахстана.

Заместитель Премьер-министра РК — министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов отметил, что уже обращался с вопросом об увеличении количества квот по программе «Болашак» в Министерство образования и науки. Также предложено ввести обязательное требование — после окончания вуза отрабатывать в сельской местности.

«Если государство дает ему деньги на образование то, наверное, государство имеет право связать с этими деньгами соответствующие условия. Ведь “Болашак” выделяет деньги, заключает договор, закладывается имущество, потом он обязан 5−7 лет отрабатывать. Вопрос очень правильный, его нужно побыстрее продвигать. Понятно, будут недовольны, в целом, если кто не хочет ехать после института по распоряжению, пусть платит тогда», — добавил В. Божко.

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