Проблему «асфальтных мальчиков» в сельском хозяйстве подняли в Мажилисе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
«У нас получается, что много “асфальтных мальчиков” поступают в аграрные университеты, и такими остаются после его окончания», — сказал он в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента Казахстана.
Заместитель
«Если государство дает ему деньги на образование то, наверное, государство имеет право связать с этими деньгами соответствующие условия. Ведь “Болашак” выделяет деньги, заключает договор, закладывается имущество, потом он обязан 5−7 лет отрабатывать. Вопрос очень правильный, его нужно побыстрее продвигать. Понятно, будут недовольны, в целом, если кто не хочет ехать после института по распоряжению, пусть платит тогда», — добавил В. Божко.