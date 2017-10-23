Проблему «асфальтных мальчиков» в сельском хозяйстве подняли в Мажилисе

«У нас получается, что много “асфальтных мальчиков” поступают в аграрные университеты, и такими остаются после его окончания», — сказал он в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента Казахстана.

Заместитель Премьер-министра РК — министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов отметил, что уже обращался с вопросом об увеличении количества квот по программе «Болашак» в Министерство образования и науки. Также предложено ввести обязательное требование — после окончания вуза отрабатывать в сельской местности.