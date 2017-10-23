Артисты Большого театра построят жилой дом в Москве по цене вдвое ниже рыночной
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) безвозмездно передало
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) безвозмездно передало
Стоимость строительства жилья для ЖСК Большого театра составит около 90 тыс. руб. за кв. м, указано в поступившем в RNS сообщении АИЖК. Председатель ЖСК «Никулино», артист балета Большого театра Иван Семиреченский рассказал RNS, что проект будущего дома разработало бюро «Моспроект-1». Генерального подрядчика и технического заказчика выберут в соответствии с ФЗ-161.
«АИЖК безвозмездно передало земельный участок на западе Москвы
«У нас есть четкая цифра, которая прописана у нас в уставе — 90,4 тыс. руб. за квадратный метр. Эту сумму мы не хотим и, надеюсь, не будем превышать… Мы будем стараться построить ниже обозначенной суммы, насколько это возможно», — сказал RNS Семиреченский.
«Мы выбрали в качестве проектировщика “Моспроект-1”. Мы уже получили предпроектное предложение, которые сегодня будет обсуждаться на нашем собрании. Что касается генерального подрядчика, это будет определяться по результатам конкурса», — отметил Семиреченский. Члены ЖСК надеются, что подрядчик будет определен в течение
Земельный участок площадью 7,3 тысячи кв. м расположен по адресу: проспект Вернадского, владение 88. На участке планируется построить многоэтажный жилой дом, рассчитанный на 248 квартир.
В кооператив также входят преподаватели Московского государственного педагогического университета, Московской государственной академии хореографии и работники Минобрнауки России.
АИЖК передает в безвозмездное пользование ЖСК земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, для строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры. Таким образом, средства пайщиков идут только на оплату расходов, связанных со строительством, указали в компании.