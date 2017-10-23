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17:56 (мск), источник: RNS

Артисты Большого театра построят жилой дом в Москве по цене вдвое ниже рыночной

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) безвозмездно передало жилищно-строительному кооперативу Большого театра земельный участок для строительства многоквартирного дома.

Стоимость строительства жилья для ЖСК Большого театра составит около 90 тыс. руб. за кв. м, указано в поступившем в RNS сообщении АИЖК. Председатель ЖСК «Никулино», артист балета Большого театра Иван Семиреченский рассказал RNS, что проект будущего дома разработало бюро «Моспроект-1». Генерального подрядчика и технического заказчика выберут в соответствии с ФЗ-161.

«АИЖК безвозмездно передало земельный участок на западе Москвы жилищно-строительному кооперативу “Никулино”, пайщиками которого являются 76 артистов Большого театра… Формат ЖСК за счет безвозмездно предоставленного земельного участка и минимизации девелоперских расходов позволит гражданам получить жилье по цене от 90 тысячи рублей за кв. м., что меньше рыночной стоимости примерно в два раза», — отмечается в материале.

«У нас есть четкая цифра, которая прописана у нас в уставе — 90,4 тыс. руб. за квадратный метр. Эту сумму мы не хотим и, надеюсь, не будем превышать… Мы будем стараться построить ниже обозначенной суммы, насколько это возможно», — сказал RNS Семиреченский.

«Мы выбрали в качестве проектировщика “Моспроект-1”. Мы уже получили предпроектное предложение, которые сегодня будет обсуждаться на нашем собрании. Что касается генерального подрядчика, это будет определяться по результатам конкурса», — отметил Семиреченский. Члены ЖСК надеются, что подрядчик будет определен в течение пяти-шести месяцев. Но это будет зависеть от того, насколько быстро правительство Москвы выдаст разрешительную документацию на строительство. «Эта программа работает. Её идея в том, чтобы помочь специалистам и государственным служащим с приобретением жилья. У них не такие высокие зарплаты для приобретения жилья. И государство имеет возможность так помочь — предоставить землю для строительства», — добавил артист.

Земельный участок площадью 7,3 тысячи кв. м расположен по адресу: проспект Вернадского, владение 88. На участке планируется построить многоэтажный жилой дом, рассчитанный на 248 квартир.

В кооператив также входят преподаватели Московского государственного педагогического университета, Московской государственной академии хореографии и работники Минобрнауки России.

АИЖК передает в безвозмездное пользование ЖСК земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, для строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры. Таким образом, средства пайщиков идут только на оплату расходов, связанных со строительством, указали в компании.

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