Underboob: культурный срез

Сегодня эксперты и представители поколения «нулевых» спорят о преимуществах и недостатках эстетического и практического аспектов этого феномена.

Модель Валери ван дер Граф | Источник: David Bellemere/Playboy

В апреле 2015 года студия Marvel выпустила в свет тизер-обложку комиксов Inferno. На ней была изображена королева гоблинов Мадлен Прайор в черном кожаном коротком топе, который открывал нижнюю часть ее груди.

Данный образ спровоцировал жаркую полемику: к моменту, как месяцем позже номер был напечатан, короткий топ королевы гоблинов был заменен на более консервативную футболку нормальной длины.

Блогеры сходятся во мнении, что замена была вызвана попытками Marvel успокоить женскую аудиторию, скептически отнесшуюся к тому, что королева гоблинов намерена сражаться против преступности в этом шмотье. В то время как популярность данного образа среди мужчин не подлежит сомнению, у женщин такое облачение вызывает презрение: мол, прикид лишен какого-либо практического назначения.

Однако, несмотря на то что спорный наряд королевы был удален с обложки комикса, образ underboob покидает ряды имиджевой бестактности, становясь значимым элементом поп-культуры.

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Его популярность растет, не в последнюю очередь благодаря сестрам Дженнер; причастна к этому и Рианна, которая является настолько ярой фанаткой образа, что в 2012 году даже сделала себе тату под грудью. В сентябре в своем снэпчате Кендалл Дженнер предстала в максимально коротком топе с подписью, гласившей: Underboob is my ting. Таким образом она призывала молодежь регистрироваться и голосовать на будущих выборах президента США. Соцсети спятили.

Сложно сказать, вдохновила ли нижняя часть груди Дженнер представителей поколения миллениалов на голосование. Но мы точно знаем научные термины, обозначающие все эти образы, от «нижнего декольте» до «нижнего изгиба груди», а также «австралийского декольте». Флоренс Уильямс, автор книги «Естественная и неестественная история груди» и серии аудиозаписей «Освобожденная грудь», объясняет, что место, где нижняя часть груди встречается со стенкой грудной клетки, технически называется «подгрудная складка».

Модель Кейли Гейл | Источник: Chris Heads/Playboy

«Как и все, что касается груди, это сугубо индивидуально, — объясняет Уильямс. — У одних этот элемент есть, у других — нет. У некоторых женщин с маленькой грудью он вообще отсутствует».

На протяжении столетий underboob был обойден вниманием моды. А все потому, что портные и суконщики не давали женщинам шанса покрасоваться в таком образе. Со времени изобретения корсета в XVI столетии модная индустрия заботилась лишь о том, чтобы выставлять напоказ обнаженные плечи, шею, грудь или хотя бы ложбинку бюста.

Абсолютно очевидно, что underboob возник как минимум как способ для дизайнеров и фотографов показать новую, доселе невиданную часть груди, не ступая тем самым на табуированную территорию, обнажающую соски.

Это такой дизайнерский пазл: каковы те частицы и детали, которые можно показать?

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Что это за новый способ, позволяющий материи ниспадать на грудь? — задается вопросом Марджори Джоллес, старший преподаватель Университета Рузвельта и эксперт в сфере гендерных исследований, специализирующаяся на вопросах стиля. — Дизайнеры спрашивают себя: если мне не дозволено показать сосок, то что тогда я могу показать? И что в таком случае способно захватить наше воображение и, в определенном смысле, находить отклик в наших фантазиях?

Только после сексуальной революции в Америке 70-х образ underboob вышел из сумрака: это произошло с появлением оголяющей грудь одежды, такой как короткий топ или майка без бретелек.

Эта тенденция нашла свое отображение на июльской обложке Playboy 1974 года: на ней была модель Кристин Мэддокс в насквозь промокшей обрезанной футболке Playboy.

Тотальное помешательство на аэробике в 80-е, породившее эстетику усеченных толстовок и топов с открытыми плечами в стиле «сделай это сам», продвинуло underboob в повседневную жизнь. «Благодаря фильму “Танецвспышка” этот образ имел свою минуту славы в 1980-х», — говорит Тиффани Яннетта, директор по вопросам торговли онлайн-ресурса Racked.

Источник: Playboy

Однако практически на десятилетие этот образ исчез с горизонта поп-культуры. До тех пор пока на альбоме 1994 года Chocolate and Cheese группы Ween не была кокетливо изображена модель Эшли Сэвидж в коротком топе и чемпионском поясе рестлера с логотипом группы.

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По словам разработчика обложки Роджера Гормана, концепция рисунка заключалась в том, чтобы отдать должное распутству, сомнительной эстетике софт-порно 70-х, а также альбомному искусству таких R&B-коллективов, как Ohio Players. На решение изобразить Сэвидж таким образом его создателя натолкнул простой вопрос: как далеко можно зайти, не показывая слишком много?

Изначально лейбл отказался от такой обложки, мотивируя тем, что подача несет в себе однобокое толкование женщины. Однако после жарких дискуссий компромисс был достигнут. С того времени Chocolate and Cheese занял достойное место в списках самых сексуальных обложек альбома в истории.

В наше ностальгическое время у популярности underboob есть своя причина: мы ностальгируем по старым добрым 70−80-м, когда женщины предпочитали имплантам и лифчикам с эффектом пуш-ап более натуральный вид.

Модель Кейли Гейл | Источник: Chris Heads/Playboy

«Свободная грудь, не заключенная в лифчик, снова становится модным фетишем, — говорит Джоллес. — Грудь не так уж сильно “напушапена”, а это требует многих изощрений и техник. Мне кажется, образ underboob — это более натуральная и здоровая эстетика, чем порядком надоевший силикон. Грудь как она есть, в своем, так сказать, висячем состоянии».

Это, однако, вовсе не значит, что популярность underboob является исключительно позитивной тенденцией для представительниц слабого пола. Флешмобы, прокатившиеся по социальным медиа, — такие, к примеру, как underboob challenge (участница флешмоба должна удержать ручку или карандаш нижней частью своей груди, чтобы продемонстрировать степень ее «боевитости») — поднимают вопрос, не насаждает ли наш культурный вкус, связанный с новым образом, нереалистичные стандарты красоты.

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«Речь ведь о привлекательности юной груди, — объясняет Джоллес. — Грудь, прошедшая через роды и возраст, не может предстать в образе underboob, по крайней мере так, как мы себе это представляем».

Свободная грудь, не заключенная в лифчик, снова становится модным фетишем.

Да уж, чтобы прокачаться для underboob, у вас должна быть достаточно упругая и торчащая грудь для создания желаемого эффекта «полумесяца». Даже те женщины, которые обладают объективно упругим бюстом, могут не соответствовать жестким стандартам пластических хирургов. Доктор Даниэль Маман, известный хирург одной из нью-йоркских клиник пластической хирургии, признается, что во время консультации при проведении осмотра груди пациентки он руководствуется этими стандартами.

Модель Валери ван дер Граф | Источник: David Bellemere/Playboy

«Если вы посмотрите на эстетически идеальную грудь, вы захотите, чтобы она немного висела. В то же время, посмотрев на фигуру спереди, вы не будете возражать против того, чтобы лицезреть ее образ нижнего декольте (underboob) или изгиб груди».

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Однако, по его словам, женщины «невероятно расхожи во мнениях», касаемо того, где расположены их подгрудные складки; в случае же женщин с большой грудью или женщин, занимающихся грудным вскармливанием, эти складки могут быть просто не видны.

Уильямс допускает, что короткие топы, а также современные флешмобы типа underboob challenge, могут огорчить тех женщин, которые и так комплексуют из-за формы своей груди. «Мы живем в эпоху стандартов большого бюста, под властью стереотипа, что лишь большая грудь в состоянии привлечь самца», — объясняет Уильямс.

Последнее, что нужно женщинам, — это чувствовать неуверенность по поводу еще и этой своей анатомической особенности. Но пока короткие топы и бюстгальтеры без косточек правят бал на красных дорожках, образ underboob не перестанет быть актуальным.

Underboob — это чертовски красиво с эстетической точки зрения.

Мой друг Дашьел объясняет текущее положение вещей, с точки зрения молодого одинокого мужчины, следующим образом: «Underboob привлекает внимание и подчеркивает упругость и размер груди. Если у вас красивая зона нижнего декольте, то, значит, у вас роскошная грудь по умолчанию». Мой друг Майлз выражает в связи с этим полный восторг: «Ложбинке, верхней части бюста и соскам достается столько славы из-за того, что они видимы и доступны. Но underboob — это чертовски красиво с эстетической точки зрения: типа, когда вы воображаете, что ваши руки оказываются на месте лифчика» (значительное количество мужчин признались, что вид нижней части женской груди был одним из весьма приятных дополнений во время куннилингуса).

Модель Кейли Гейл | Источник: Chris Heads/Playboy

Вместе с тем короткие топы в некотором смысле напоминают своим видом спортивный костюм, купленный в комиссионке. Для многих женщин демонстрация underboob является скорее имиджевым ляпом, чем заявлением, показателем того, что им следовало подогнать по размеру свой бюстгальтер или майку с круглым вырезом. Для мужчин, в свою очередь, все довольно просто. «Сосок все еще табуирован, — говорит Уильямс. — Underboob же позволяет вам скрыть его, но тем не менее явить намек на грудь».

Долгое время образ нижней части женской груди редко эксплуатировался на публике. Он иногда появлялся на обложках книг-комиксов, в видеоклипах глэм-метал-групп из 1980-х или во время загородной поездки с классом, когда ваша соседка оказалась одета в неподходящий спортивный лифчик.

Многие мужчины признают, что вид нижней части женской груди — один из приятных дополнений во время куннилингуса.

«Это жутко непрактично, — сокрушается Яннетта. — Боковая часть груди (side boob) — это одно, поскольку вы можете быть в платье. Underboob же требует от вас выставить большую часть вашей фигуры».

Диана Тсуи, старший редактор модной рубрики The Cut в журнале New York, соглашается с данным мнением: «Мы живем во времена, когда недостаточно быть просто худым; ты также должен пребывать в отменной спортивной форме. И лучшего доказательства этому, кроме плоского животика, не сыщешь», — объясняет Тсуи.

К side boob, продолжает Тсуи, легко применим термин «эгалитарный»: в смысле, для должного поддержания данного образа женщина не обязательно должна быть обладательницей большой груди и подтянутого живота. В свою очередь, «underboob не дает вам спуску: для открытой демонстрации нижней части своего бюста вы должны обладать поистине потрясающим прессом и торчащей грудью», — заключает редактор.