У петербуржца с шизофренией нашли права 11 категорий

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, мужчина проходил подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков. В рамках расследования была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина страдает параноидальной шизофренией.

Тем не менее, выяснилось, что болезнь не помешала петербуржцу получить автомобильные права сразу 11 категорий.

В связи с тем, что с серьезным психическим диагнозом управлять транспортном запрещено, прокуратура обратилась в суд с целью признать права петербуржца недействительными.