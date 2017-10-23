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19:11 (мск), источник: "Российская газета"

У петербуржца с шизофренией нашли права 11 категорий

У страдающего шизофренией жителя Петербурга обнаружены автомобильные права, с которыми он мог управлять 11 видами транспортных средств, в том числе, грузовиками и автобусами.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, мужчина проходил подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков. В рамках расследования была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина страдает параноидальной шизофренией.

Тем не менее, выяснилось, что болезнь не помешала петербуржцу получить автомобильные права сразу 11 категорий.

В связи с тем, что с серьезным психическим диагнозом управлять транспортном запрещено, прокуратура обратилась в суд с целью признать права петербуржца недействительными.

В Смольнинском районном суде позицию ведомства поддержали и теперь мужчина сможет передвигаться на автомобилях и автобусах лишь в качестве пассажира.

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