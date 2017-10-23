У петербуржца с шизофренией нашли права 11 категорий
У страдающего шизофренией жителя Петербурга обнаружены автомобильные права, с которыми он мог управлять 11 видами транспортных средств, в том числе, грузовиками и автобусами.
У страдающего шизофренией жителя Петербурга обнаружены автомобильные права, с которыми он мог управлять 11 видами транспортных средств, в том числе, грузовиками и автобусами.
Как сообщает прокуратура
Тем не менее, выяснилось, что болезнь не помешала петербуржцу получить автомобильные права сразу 11 категорий.
В Смольнинском районном суде позицию ведомства поддержали и теперь мужчина сможет передвигаться на автомобилях и автобусах лишь в качестве пассажира.