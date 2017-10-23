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17:18 (мск), источник: Pro Город Самара

Светофор на пересечении Пугачевского тракта и улицы Фасадной перенесут только в 2018 году

Власти Самары все-таки решили немного скорректировать схему движения на пересечении Пугачевского тракта и улицы Фасадной.

Источник: Reuters

Данный участок прославился этим летом благодаря многочисленным штрафам, которые после установки камеры ГИБДД стали приходить жителям Куйбышевского района за выезд на встречную полосу.

Как отметили в администрации города, здесь установят пешеходные ограждения, обновят дорожные знаки, а светофор перенесут на 13 метров ближе к улице Грозненской. Однако, как пишет 63.ru, к работе подрядчик сможет приступить только в 2018 году.

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