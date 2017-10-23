Светофор на пересечении Пугачевского тракта и улицы Фасадной перенесут только в 2018 году
Власти Самары
Власти Самары
Данный участок прославился этим летом благодаря многочисленным штрафам, которые после установки камеры ГИБДД стали приходить жителям Куйбышевского района за выезд на встречную полосу.
Как отметили в администрации города, здесь установят пешеходные ограждения, обновят дорожные знаки, а светофор перенесут на 13 метров ближе к улице Грозненской. Однако, как пишет 63.ru, к работе подрядчик сможет приступить только в 2018 году.