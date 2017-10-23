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17:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

ГИБДД Татарстана предупредила об опасности возникновения гололедицы

Госавтоинспекция призывает водителей к своевременной замене летних шин на зимние.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидается понижение температуры до отрицательных значений. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы, которая может способствовать внезапной потере управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Госавтоинспекция призывает водителей к своевременной замене летних шин на зимние и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

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