ГИБДД Татарстана предупредила об опасности возникновения гололедицы
Госавтоинспекция призывает водителей к своевременной замене летних шин на зимние.
Госавтоинспекция призывает водителей к своевременной замене летних шин на зимние.
(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидается понижение температуры до отрицательных значений. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы, которая может способствовать внезапной потере управления транспортным средством. Об этом сообщает
Госавтоинспекция призывает водителей к своевременной замене летних шин на зимние и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.
Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных