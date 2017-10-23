ГИБДД Татарстана предупредила об опасности возникновения гололедицы

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидается понижение температуры до отрицательных значений. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы, которая может способствовать внезапной потере управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.