В Воронежской области нашли более 100 нарушений при подготовке к отопительному сезону

Источник: РИА "Воронеж"

Прокурорская проверка выявила более 100 нарушений, допущенных при подготовке к отопительному сезону в Воронежской области. Отопительную кампанию организовали без грубых нарушений прав потребителей — осенью 2017 года жители редко жаловались в прокуратуру на бездействие коммунальщиков. Однако прокуроры все же обнаружили нарушения, «ставившие под угрозу стабильное и бесперебойное функционирование объектов ЖКХ», сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 23 октября.

В четырех районах Воронежа — Коминтерновском, Левобережном, Центральном, Советском — организации несвоевременно подписали паспорта о готовности домов к отопительному сезону. Такие нарушения выявили и в Новоусманском, Поворинском, Семилукском районах области. На предприятии «Воронежтеплосеть» нарушили срок ремонта резервного оборудования в котельных, что могло стать причиной аварийных ситуаций и сбоя работы оборудования в случае похолоданий.

В Каменском районе организация не завершила ремонт инженерных коммуникаций к началу отопительного сезона. Коммунальщики не успели провести работы по изоляции теплосети заменить аварийный участок трубы. На котельной в Грибановском районе не хватало топлива.

В Кантемировском, Каменском и Новоусманском районе предприятия имели задолженности за газ, в связи с чем получили предписания от прокуратуры о погашении долгов. Прокуроры внесли 27 представлений нарушителям и объявили более 60 предостережений о недопустимости нарушения закона. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.

Контекст

В Воронеже отопительный сезон начался 2 октября. На все 493 объекта соцсферы тепло подали в течение первых двух недель. На десятый день пуска тепла общий процент подачи теплоносителя в многоквартирные дома составлял 98,3%, на 14-й день — 99,3%. В целом власти положительно оценили уровень готовности региона к отопительному сезону- 2017/18. По словам мэра Воронежа Александра Гусева, основными причинами проблем с подачей тепла стали несоблюдение сроков капремонта внутридомовых систем отопления и сильная изношенность трубопроводов. Из-за работ по устранению порывов без отопления к 17 октября оставались 23 многоквартирных дома.

В Борском (Рамонский район) и Оробинском (Верхнемамонский район) психоневрологических интернатах проблемы возникли из-за нехватки угля. Губернатор Алексей Гордеев пообещал «принять соответствующие кадровые решения» в отношении виновных и потребовал предоставить список коммунальщиков, занимающихся поставкой тепла на соцобъекты.