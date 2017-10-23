Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Альтов о Задорнове: Все очень плохо
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Почему американцам разонравился российский корабль
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Наряд жены президента Франции, заставивший говорить о себе (фото)
Обладатель Букеровской премии: люблю убивать людей
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
17:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Лидеров года назвали в Казани

Победители конкурса «Лидер года-2017» представят Татарстан на XV всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Алия Замалеева). Победителей республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года-2017» назвали сегодня в Казани.

В заочном этапе конкурса этого года приняли участие более 300 лидеров и руководителей из муниципальных образований республики, в республиканском финале — 150 человек. С 19 по 23 октября на базе молодежного центра «Волга» прошел финал состязания. участники которого за четыре дня прошли конкурсные испытания, приняли участие в мастер-классах и интеллектуальных играх, встретились с известными людьми.

В Татарстане конкурс «Лидер года» стартовал в 2003 году. За годы существования в нем приняли участие 12 тыс. активных молодых людей.

Поприветствовать участников и победителей конкурса сегодня пришли заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин и председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Важно не то, что вы займете первое или второе место, а то, что вы команда и готовы использовать весь ваш потенциал во благо процветания страны и Татарстана»
Р. Гарифуллин

Он сообщил, что юбилейный XV Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» пройдет в этом году в Казани. Замминистра уверен, что победители республиканского конкурса достойно представят Татарстан на российском уровне.

Слова приветствия от имени Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина финалистам передала Светлана Захарова. Она отметила, что с каждым годом география участников состязания только увеличивается, что не может не радовать. «Вы лидеры, вы идете по правильному пути, и ваша задача -вовлечь в ваши ряды как можно больше молодых людей», — добавила депутат парламента республики.

Победителей конкурса «Лидер года-2017» наградили дипломами и памятными подарками. В церемонии участвовали представители государственной власти республики и общественных организаций. Награждая победителей, они отмечали, что конкурс стал площадкой по выявлению профессиональных кадров в сфере молодежной политики РТ. При этом он позволяет проявить и развить способности как руководителям республиканских общественных организаций, так и их активистам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Шеф-повара Казани выбирают проверенные магазины
Нападение на ведущую «Эха Москвы». Обобщение
Путин подписал указ об обязанных принести присягу гражданах
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Совет по науке раскритиковал решение комиссии по Мединскому
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
В горах Монголии погибли 10 альпинистов, 7 пропали без вести
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь