Лидеров года назвали в Казани
Победители конкурса «Лидер года-2017» представят Татарстан на XV всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».
Победители конкурса «Лидер года-2017» представят Татарстан на XV всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».
(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Алия Замалеева). Победителей республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года-2017» назвали сегодня в Казани.
В заочном этапе конкурса этого года приняли участие более 300 лидеров и руководителей из муниципальных образований республики, в республиканском финале — 150 человек. С 19 по 23 октября на базе молодежного центра «Волга» прошел финал состязания. участники которого за четыре дня прошли конкурсные испытания, приняли участие в
В Татарстане конкурс «Лидер года» стартовал в 2003 году. За годы существования в нем приняли участие 12 тыс. активных молодых людей.
Поприветствовать участников и победителей конкурса сегодня пришли заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин и председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.
«Важно не то, что вы займете первое или второе место, а то, что вы команда и готовы использовать весь ваш потенциал во благо процветания страны и Татарстана»
Он сообщил, что юбилейный XV Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» пройдет в этом году в Казани. Замминистра уверен, что победители республиканского конкурса достойно представят Татарстан на российском уровне.
Слова приветствия от имени Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина финалистам передала Светлана Захарова. Она отметила, что с каждым годом география участников состязания только увеличивается, что не может не радовать. «Вы лидеры, вы идете по правильному пути, и ваша задача -вовлечь в ваши ряды как можно больше молодых людей», — добавила депутат парламента республики.
Победителей конкурса «Лидер года-2017» наградили дипломами и памятными подарками. В церемонии участвовали представители государственной власти республики и общественных организаций. Награждая победителей, они отмечали, что конкурс стал площадкой по выявлению профессиональных кадров в сфере молодежной политики РТ. При этом он позволяет проявить и развить способности как руководителям республиканских общественных организаций, так и их активистам.