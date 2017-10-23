Лидеров года назвали в Казани

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Алия Замалеева). Победителей республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года-2017» назвали сегодня в Казани.

В заочном этапе конкурса этого года приняли участие более 300 лидеров и руководителей из муниципальных образований республики, в республиканском финале — 150 человек. С 19 по 23 октября на базе молодежного центра «Волга» прошел финал состязания. участники которого за четыре дня прошли конкурсные испытания, приняли участие в мастер-классах и интеллектуальных играх, встретились с известными людьми.

В Татарстане конкурс «Лидер года» стартовал в 2003 году. За годы существования в нем приняли участие 12 тыс. активных молодых людей.

Поприветствовать участников и победителей конкурса сегодня пришли заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин и председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Важно не то, что вы займете первое или второе место, а то, что вы команда и готовы использовать весь ваш потенциал во благо процветания страны и Татарстана» Р. Гарифуллин

Он сообщил, что юбилейный XV Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» пройдет в этом году в Казани. Замминистра уверен, что победители республиканского конкурса достойно представят Татарстан на российском уровне.

Слова приветствия от имени Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина финалистам передала Светлана Захарова. Она отметила, что с каждым годом география участников состязания только увеличивается, что не может не радовать. «Вы лидеры, вы идете по правильному пути, и ваша задача -вовлечь в ваши ряды как можно больше молодых людей», — добавила депутат парламента республики.