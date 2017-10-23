В Севастополе детские сады и школы остались без отопления

В Севастополе без отопления остались восемь социальных учреждений. Тепло перестали подавать в четыре детских сада, две школы и два медучреждения.

— Отопительный сезон в Севастополе начался 16 октября. Несмотря на это, в четыре детских сада, две школы и два медучреждения тепло не подается. Это недопустимо. До конца дня представить доклад, по какой причине не окончен ремонт на магистральных теплосетях, обеспечивающих подачу теплоносителя в данные учреждения. У «Севтеплоэнерго» было достаточно времени, чтобы закончить все ремонтные работы, — подчеркнул губернатор города Дмитрий Овсянников.