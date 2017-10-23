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17:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе детские сады и школы остались без отопления

На нескольких теплосетях не закончили ремонт.

В Севастополе без отопления остались восемь социальных учреждений. Тепло перестали подавать в четыре детских сада, две школы и два медучреждения.

— Отопительный сезон в Севастополе начался 16 октября. Несмотря на это, в четыре детских сада, две школы и два медучреждения тепло не подается. Это недопустимо. До конца дня представить доклад, по какой причине не окончен ремонт на магистральных теплосетях, обеспечивающих подачу теплоносителя в данные учреждения. У «Севтеплоэнерго» было достаточно времени, чтобы закончить все ремонтные работы, — подчеркнул губернатор города Дмитрий Овсянников.

В Севастополе действуют 118 котельных, обеспечивающих теплом 2 640 домов, 75 детских садов, 84 учебных заведения, 42 медицинских учреждения.

Напомним, 13 октября затопили в школах, больницах и детсадах в Саках, 18 октября — в социальных учреждениях Ялты, 23 октября обещали затопить в Симферополе.

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