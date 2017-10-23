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20:48 (мск), источник: Kommersant.uz

Узбекистан и Китай снимут историческую мелодраму

Узбекистан и Китай планируют в ближайшее время приступить к съемкам костюмированной исторической картины, посвященной Великому шелковому пути, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на источника в «Узбеккино».

Источник: Kommersant.uz

По словам собеседника агентства, в ближайшее время стороны должны согласовать сценарий картины и приступить к отбору актеров.

«Картина будет производиться на условиях “копродакшн”. В планах — снять историческую мелодраму в популярном сегодня стиле, когда линию жизни одной семьи ведут через разные исторические эпохи. В нашем случае — исторические перипетии, происходящие на Великом шелковом пути. И, конечно, в центре фильма будет любовь», — отметил собеседник.

Съемки фильма будут проходить в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Стороны планируют привлечь к проекту ведущих актеров двух государств. Премьера фильма пройдет одновременно в Китае и Узбекистане.

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