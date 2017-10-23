Узбекистан и Китай снимут историческую мелодраму

По словам собеседника агентства, в ближайшее время стороны должны согласовать сценарий картины и приступить к отбору актеров.

«Картина будет производиться на условиях “копродакшн”. В планах — снять историческую мелодраму в популярном сегодня стиле, когда линию жизни одной семьи ведут через разные исторические эпохи. В нашем случае — исторические перипетии, происходящие на Великом шелковом пути. И, конечно, в центре фильма будет любовь», — отметил собеседник.