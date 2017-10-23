Узбекских звезд эстрады отправили собирать хлопок

«Дальше Ташкента не уехали. Мои родители — врачи, уже больше 10 лет регулярно собирают хлопок. В общем хочется спросить — не стыдно нашим звездам? Потусили на полях и снова в свои клубы отправились, а люди продолжают план отрабатывать», — пишет один из пользователей.