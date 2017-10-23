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17:59 (мск), источник: Nur.kz

Узбекских звезд эстрады отправили собирать хлопок

Более ста узбекистанских звезд и представители их фан-клубов поехали на выходных на хлопковые поля для сбора урожая.

Источник: Nur.kz

Знаменитостей привезли на одно из полей Бектемирского района Ташкента, пишет Podrobno.uz.

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Среди них Шахзода, Юлдуз Усманова, Райхон, Мавлюда Асалхужаева, Зиеда, Алишер Файз, Гиес Бойтоев, Махмуд Намозов, Улугбек Халиков, Алижон Исаков и другие.

Певица Шахзода похвасталась, что собрала вместе с фанатами 52 килограмма «белого золота».

Между тем, некоторые жители страны отнеслись скептически к PR-акции знаменитостей.

«Дальше Ташкента не уехали. Мои родители — врачи, уже больше 10 лет регулярно собирают хлопок. В общем хочется спросить — не стыдно нашим звездам? Потусили на полях и снова в свои клубы отправились, а люди продолжают план отрабатывать», — пишет один из пользователей.

Издание отмечает, что узбекистанские власти часто устраивают подобные акции с участием известных личностей.

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