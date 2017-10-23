Узбекских звезд эстрады отправили собирать хлопок
Более ста узбекистанских звезд и представители их
Более ста узбекистанских звезд и представители их
Знаменитостей привезли на одно из полей Бектемирского района Ташкента, пишет Podrobno.uz.
Среди них Шахзода, Юлдуз Усманова, Райхон, Мавлюда Асалхужаева, Зиеда, Алишер Файз, Гиес Бойтоев, Махмуд Намозов, Улугбек Халиков, Алижон Исаков и другие.
Певица Шахзода похвасталась, что собрала вместе с фанатами 52 килограмма «белого золота».
Между тем, некоторые жители страны отнеслись скептически к
«Дальше Ташкента не уехали. Мои родители — врачи, уже больше 10 лет регулярно собирают хлопок. В общем хочется спросить — не стыдно нашим звездам? Потусили на полях и снова в свои клубы отправились, а люди продолжают план отрабатывать», — пишет один из пользователей.
Издание отмечает, что узбекистанские власти часто устраивают подобные акции с участием известных личностей.