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18:15 (мск), источник: Nur.kz

Мама застреленного школьника из Уральска: Мы никого не виним

В полиции рассказали подробности убийства подростка.

Источник: Nur.kz

Стали известны детали убийства подростка из Уральска. Он был застрелен из незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья ТОЗ-34, с пулями 12-го калибра, принадлежащего дедушке одного из подростков, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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О том, что на самом деле произошло на реке Деркул в ту злополучную пятницу, рассказал заместитель руководителя местной полицейской службы города Уральска Кенжебек Куспаев.

«Четыре подростка, друзья детства, после школы отправились на рыбалку, — рассказывает он. — Одному из подростков удалось прихватить собой оружие, которое принадлежало его деду и хранилось в сарае. в свою очередь, деду мальчика, Анатолию Дягтереву, оно досталось от его умершего отца — прим.авт)».

По приходу на место, ребенок зарядил ружье и начал переодеваться в камуфляж. В этот момент другой подросток, который не знал, что ружье заряжено, стал крутить его в руках и нечаянно нажал на курок. Пуля попала в правую сторону грудной клетки Владимира Машкина.

По словам полицейского, напуганные подростки сами вызвали полицию и «скорую помощь».

«Скорая помощь довезла мальчика до детской больницы, где он скончался от ранения, несовместимого с жизнью», — говорит Кенжебек Куспаев.

Кенжебек Куспаев также сообщил, что мальчик, который нажал на курок не понесет никакого уголовного наказания.

«Подростку всего 13 лет, — говорит Куспаев. — Сейчас он находится под присмотром родителей».

Однако уголовное дело по данному факту расследуется, назначен ряд экспертиз.

«Уголовное дело возбуждено по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности», -пояснил Кенжебек Куспаев.

За незаконное хранения оружия дедушка одного из подростков, Анатолий Дягтерев привлечен к административной ответственности по статье 482 КоАП РК «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».

Кроме этого, в рамках данного уголовного дела он может быть привлечен по ст. 289 УК РК — «Небрежное хранение огнестрельного оружия».

К слову, мама погибшего мальчика, Светлана Машкина сообщила, что не имеет никаких претензий к подростку, который нажал на курок и считает произошедшее несчастным случаем.

«Здесь никто не виноват, — плача рассказывает женщина. — Те, парни, которые были с ним рядом, в истерике, плачут, их жизнь теперь никогда не станет прежней. Мне и их жалко. Они приходили к нам домой. Мы считаем, что это несчастный случай».

Напомним, в Уральске произошел несчастный случай: трое подростков отправились на рыбалку, в результате один из них случайно застрелил своего друга из охотничьего ружья.

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