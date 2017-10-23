Немецкие ученые каталогизировали узбекские сказки

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. «Типологический каталог узбекских волшебных сказок», выпущенный в Германии под эгидой Германо-узбекского научного общества (DUWG) и Академии наук Республики Узбекистан представили в Международном культурном центре «Эл мероси» в Самарканде.

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Фундаментальный труд в двух томах плод многолетней кропотливой работы немецкой исследовательницы сказок доктора Габриэле Келлер и узбекских ученых-филологов Хуррама Рахимова и Маматкула Джураева.

«Типологический каталог узбекских волшебных сказок» открывается авторским предисловием и развернутой вводной статьёй Габриэле Келлер и Хуррама Рахимова. Истории исследования сказок в Узбекистане посвящена статья Маматкула Джураева.

В каталоге содержатся сведения о более тысячи узбекских волшебных сказках, здесь классифицируются и систематизируются сказочные сюжеты, даются научные комментарии, приводится реестр сказочных типов и мотивов в сопоставлении с международными указателями. В процессе изучения собранного материала исследователи установили, что в узбекских волшебных сказках встречаются как универсальные типы сюжетов, имеющие параллели со сказками других народов мира, так и чисто местные типы, присущие только сказкам конкретного региона.

Представленное в Самарканде издание — первый каталог подобного рода в странах Центральной Азии. Выходу в свет этой книги предшествовала большая подготовительная работа, полевые исследования, узбекско-германские научно-этнографические экспедиции по Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям.

В процессе работы над книгой были также использованы рукописные фонды Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан.

«Типологический каталог узбекских волшебных сказок» издан на немецком языке, но вскоре планируется перевести его на и на узбекский.

Одновременно с презентацией новой книги, Габриэле Келлер решила отметить свой 80-летний юбилей и 20-летие деятельности в Узбекистане. Лично поздравить юбиляра в Самарканд приехала группа сказителей из Китабского района Кашкадарьинской области. Среди них был и 95-летний аксакал Рахмат Джабборов, который в свое время тоже рассказывал сказки Габриэле Келлер.