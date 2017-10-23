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17:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Первый парламентский урок 2017 года состоялся в казанской школе № 64

Тема парламентских уроков в этом году — 25-летие Конституции Республики Татарстан.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Традиционные парламентские уроки стартовали в Татарстане. Согласно распоряжению Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, ближайшую неделю, с 23 по 28 октября, депутаты Госсовета республики значительную часть своего времени проведут в татарстанских школах. Открыл эстафету в 64-й казанской школе парламентарий Артур Абдульзянов.

«Вы все знаете, что мы граждане России, но в то же время мы являемся жителями Республики Татарстан — субъекта России. Как и у России, у Татарстана есть своя Конституция, и сегодня этот урок будет посвящен 25-летию принятия этого основополагающего документа», — представила десятиклассникам спикера и тему предстоящего разговора директор школы Анна Каплан.

«Вы должны понимать, что Россия и Татарстан имеют особые нормы существования. Их определяет наш основной закон — Конституция. Конституция — это Основной закон Российской Федерации, Конституция — Основной закон Республики Татарстан. Мы должны строить взаимоотношения с другими регионами, должны также строить отношения с федеральным центром, и именно это нам позволила Конституция, которая 25 лет назад была принята и разграничила полномочия между Россией и Татарстаном», — начал занятие депутат. Он пояснил, что Конституция состоит из трех составных частей: политической, где распределяются права и обязанности законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, социально-экономической, определяющей векторы жизни населения в целом, и культурной.

А. Абдульзянов заметил, что ключевыми правами каждого человека являются права на получение образования, медицинской помощи, выбор профессии, труд и достойную оплату этого труда. Человек сам определяет, чем он хочет заниматься, а рыночная экономика предоставляет возможность определить самому — работать на кого-то или организовать частный бизнес.

«Вы можете заниматься предпринимательством. Это здорово, но сложно. Кто-то говорит — невозможно. Но это не так: стремитесь к невозможному — получите максимум. Рынок предпринимательской деятельности является основой демократического общества. Но если вы занимаетесь бизнесом, то должны платить налоги и все страховые взносы. Это ваша обязанность по Конституции. Демократическое общество — это равные для всех возможности, доминантой является стремление, талант. Если вы стремитесь добиться чего-то, то это будет вашим конкурентным преимуществом. А сформировать стремление поможет школа», — обратился парламентарий к ученикам.

О том, как построить бизнес, Абдульзянов говорил с полным знанием темы: депутатом он стал уже после того, как создал крупное предприятие и один из крупнейших детских научно-развлекательных центров в республике. Рыночная экономика предоставила шанс, и он сумел им воспользоваться. Теперь же он рекомендует молодому поколению не только мечтать, но и стремиться к воплощению стремлений. «Успех любого большого дела кроется в мелочах, в первую очередь — в самоорганизации», — уверен бизнесмен и депутат.

Но успех в бизнесе — это только цель, а человек должен иметь еще и смысл жизни. Отвечая на вопрос, в чем для него заключается этот самый смысл, он ответил просто: «Мой смысл жизни — помогать избирателям: тем, кто мне поверил. А цель, в том числе и статус депутата Государственного Совета, высшего представительского органа республики, — это инструмент, ресурс, позволяющий добиться большего».

Учащихся интересовало многое: автором каких законов является сам депутат, что нужно для того, чтобы частный бизнес стал успешным, и что, по мнению их гостя, стоило бы реформировать. Особенно учеников интересовало, какие профессии будут востребованы в Татарстане и России в ближайшее десятилетие и тяжело ли быть депутатом. Без ответа не остался ни одни вопрос. А сами старшеклассники уже после завершения парламентского урока сказали, что 45 минут — это все-таки слишком мало для такой масштабной темы и необычного преподавателя.

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