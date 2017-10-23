Первый парламентский урок 2017 года состоялся в казанской школе № 64
Тема парламентских уроков в этом году — 25-летие Конституции Республики Татарстан.
Тема парламентских уроков в этом году — 25-летие Конституции Республики Татарстан.
(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Традиционные парламентские уроки стартовали в Татарстане. Согласно распоряжению Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, ближайшую неделю, с 23 по 28 октября, депутаты Госсовета республики значительную часть своего времени проведут в татарстанских школах. Открыл эстафету в 64-й казанской школе парламентарий Артур Абдульзянов.
«Вы все знаете, что мы граждане России, но в то же время мы являемся жителями Республики Татарстан — субъекта России. Как и у России, у Татарстана есть своя Конституция, и сегодня этот урок будет посвящен 25-летию принятия этого основополагающего документа», — представила десятиклассникам спикера и тему предстоящего разговора директор школы Анна Каплан.
«Вы должны понимать, что Россия и Татарстан имеют особые нормы существования. Их определяет наш основной закон — Конституция. Конституция — это Основной закон Российской Федерации, Конституция — Основной закон Республики Татарстан. Мы должны строить взаимоотношения с другими регионами, должны также строить отношения с федеральным центром, и именно это нам позволила Конституция, которая 25 лет назад была принята и разграничила полномочия между Россией и Татарстаном», — начал занятие депутат. Он пояснил, что Конституция состоит из трех составных частей: политической, где распределяются права и обязанности законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти,
«Вы можете заниматься предпринимательством. Это здорово, но сложно.
О том, как построить бизнес, Абдульзянов говорил с полным знанием темы: депутатом он стал уже после того, как создал крупное предприятие и один из крупнейших детских
Но успех в бизнесе — это только цель, а человек должен иметь еще и смысл жизни. Отвечая на вопрос, в чем для него заключается этот самый смысл, он ответил просто: «Мой смысл жизни — помогать избирателям: тем, кто мне поверил. А цель, в том числе и статус депутата Государственного Совета, высшего представительского органа республики, — это инструмент, ресурс, позволяющий добиться большего».
Учащихся интересовало многое: автором каких законов является сам депутат, что нужно для того, чтобы частный бизнес стал успешным, и что, по мнению их гостя, стоило бы реформировать. Особенно учеников интересовало, какие профессии будут востребованы в Татарстане и России в ближайшее десятилетие и тяжело ли быть депутатом. Без ответа не остался ни одни вопрос. А сами старшеклассники уже после завершения парламентского урока сказали, что 45 минут — это