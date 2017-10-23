Пропавшего под Горячим Ключом 12-летнего мальчика нашли живым
В Краснодарском крае 23 октября обнаружили пропавшего накануне 12-летнего Алексея Шмакова.
В Краснодарском крае 23 октября обнаружили пропавшего накануне 12-летнего Алексея Шмакова.
«Силами поисковых отрядов школьник был найден на границе Северского района. Мальчик в порядке, уже поговорил с родителями, медицинская помощь ему не понадобилась», — прокомментировали порталу Юга.ру в
Как сообщали Юга.ру. мальчик пропал 22 октября около станицы Саратовской во время детских соревнований по спортивному ориентированию. В поисках участвовали спасатели, военные, волонтеры, задействовали боевые вертолеты Минобороны, вертолет МЧС и беспилотный летательный аппарат.