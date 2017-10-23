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17:41 (мск), источник: ЮГА.ру

Пропавшего под Горячим Ключом 12-летнего мальчика нашли живым

В Краснодарском крае 23 октября обнаружили пропавшего накануне 12-летнего Алексея Шмакова.

«Силами поисковых отрядов школьник был найден на границе Северского района. Мальчик в порядке, уже поговорил с родителями, медицинская помощь ему не понадобилась», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру. мальчик пропал 22 октября около станицы Саратовской во время детских соревнований по спортивному ориентированию. В поисках участвовали спасатели, военные, волонтеры, задействовали боевые вертолеты Минобороны, вертолет МЧС и беспилотный летательный аппарат.

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