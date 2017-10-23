Пропавшего под Горячим Ключом 12-летнего мальчика нашли живым

«Силами поисковых отрядов школьник был найден на границе Северского района. Мальчик в порядке, уже поговорил с родителями, медицинская помощь ему не понадобилась», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.