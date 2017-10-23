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18:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: автодорогу Казань — Йошкар-Ола занесло снегом

Пользователь соцсетей, выложивший видео, предупредил автовладельцев: «Автомобилисты, будьте осторожнее!».

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Социальных сетях появилось видео автодороги Казань — Йошкар-Ола, занесенной снегом.

Пользователь соцсетей, выложивший видео, предупреждает автовладельцев: «трасса Казань — Йошкар-Ола сейчас. Автомобилисты, будьте осторожнее!».

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