Видео: автодорогу Казань — Йошкар-Ола занесло снегом
Пользователь соцсетей, выложивший видео, предупредил автовладельцев: «Автомобилисты, будьте осторожнее!».
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Пользователь соцсетей, выложивший видео, предупредил автовладельцев: «Автомобилисты, будьте осторожнее!».
(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Социальных сетях появилось видео автодороги Казань —
Пользователь соцсетей, выложивший видео, предупреждает автовладельцев: «трасса Казань —