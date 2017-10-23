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18:14 (мск), источник: РИА Крым

Министр культуры Крыма поделилась своими впечатлениями о «Матильде»

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Глава Минкультуры РК Арина Новосельская посмотрела фильм «Матильда» и не нашла в нем ничего, что могло бы скомпрометировать Николая II. Об этом она рассказала РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Я не увидела ничего, что могло бы скомпрометировать честь Николая II. На мой взгляд, картина достаточно верноподданническая по отношению к государю. Зритель сам должен сделать вывод, нравится ему картина или нет, рекомендовать ее друзьям и родственникам или нет. У нас свободная страна и цензуры нет. Это мое человеческое мнение. Любая картина — это художественный вымысел и режиссер вправе реализовывать себя как творческого человека. Это не документальная картина, которая должна строго повествовать о жизни той или иной известной исторической личности. Это — художественный вымысел», — рассказала Арина Новослеьская.

По ее словам, и в качестве министра культуры она также не может давать рекомендации — смотреть данное кино или нет.

«Я не могу запрещать или советовать смотреть фильм. Кинобизнес в Крыму частный и прокатчики сами решают, показывать то или иное кино. Прокатное удостоверение — единственный документ, который разрешает или запрещает показ картины на территории Российской Федерации. Это удостоверение федерального образца, выданное Минкультом России — у “Матильды” оно есть», — сказала Арина Новосельская.

Фильм Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Предпоказ был организован продюсерами фильма.

Задолго до выхода в прокат «Матильда» вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.

Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

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